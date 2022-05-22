بريد الوطن .. الأب والأم: حياة وعناية

كتبتُ منذ ما يزيد على عامين رسالةً إلى أعظم حروف اللغة وأجلها شأناً، حرفى الألف والباء مجتمعين فى الأبوة كلها، هذا الأب المقاتل؛ الذى يحارب لأجل أبنائه دون هوادة، يستمر فى السطوِ على كل غريب حتى يرى فلذات أكباده فى أتم صحة وأحسن حال. أبٌ فريد؛ لا يتوانى عن أداء الواجب، أبناؤه كالوطن، يغترفُ منه كل لحظةٍ غَرفةً بيده تُنسيه آلام أيام، أبٌ لا مثيل له، يظل يقاوم كل مكروهٍ كى لا يفتك بأولاده، هو وحده من يتحمل ويصمد لأجل الجميع، واليوم أكتبُ إلى حرفى الألف والميم اللذين يكملان حروف الهجاء عظمةً وإجلالاً.. فالأم سفينةٌ كبرى تبحر بأطفالها إلى بر الأمان؛ تربية وتعليماً، احتواء واحتضاناً، تقف إلى جوار الأب لحظةً بلحظة، لا تكل ولا تَمل، تسعى لإصلاح الاعوجاج بنفسٍ راضية، تتقبل الانفعال، وتمتص الغضب، فتحتوى الموقف بكل ثبات؛ لأنها على يقين أنه بتوفيق الله ستجتاز الأزمة، وأنه لا مجال للانهيار.. فالأم تعيش بمبدأ: ‏عسى الخفايا من الأقدار تبهجنا.. عسى الجديد من الأيام يُحيينا، وإن مَرِض الأب؛ هى درعٌ ووقاية من الحزن والابتئاس بعد الله كفاية، لم يكن ليبقى شملُ الأبناء وحده لولا وجودها بقلب البيت شمعة تنير حتى وإن ضعفت خطاها وتثاقلت هى أيضاً عناية.. الأب والأم عمودان يتكئ عليهما كل أفراد الأسرة، أحبة تضم كل وجعٍ، وتحمل الأعباء، جنة الأبناء ونارهم، لا سبيل للاستغناء عنهم.

أسماء عبدالخالق

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