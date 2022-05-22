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محمود مسلم

بريد الوطن .. عهدى لك

كتب:

الوطن
09:40 م | الأحد 22 مايو 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

تعهدت لك

أن يظل العشق

مدى العمر لك

أتُرى قد نسيت

لحظ هواك

وأضعت نغماً كان نظرة

منك لجوارحى

تحمل نبض رضاك

وقد عاهدتك

أن أظل دوماً على حبك

وسألتنى عن هواك

فأقسمت لك بدوام

حبى لك دون غيرك

وإن قسوت علىَّ

يظل العشق لك

تزيد دلالاً وأزيد

عشقاً فيك

فأنت الذى أهواه

والموت دونك

ولا أسلاك

فالعشق لك وحدك

وإن تشوق العشق

لهواك أهيم فى طيف

همس ذكراك

لعهدى لك

                                                                   إسماعيل يوسف عفيفى 

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