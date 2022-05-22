بريد الوطن .. عهدى لك
كتب:
الوطن
09:40 م | الأحد 22 مايو 2022
صورة تعبيرية
تعهدت لك
أن يظل العشق
مدى العمر لك
أتُرى قد نسيت
لحظ هواك
وأضعت نغماً كان نظرة
منك لجوارحى
تحمل نبض رضاك
وقد عاهدتك
أن أظل دوماً على حبك
وسألتنى عن هواك
فأقسمت لك بدوام
حبى لك دون غيرك
وإن قسوت علىَّ
يظل العشق لك
تزيد دلالاً وأزيد
عشقاً فيك
فأنت الذى أهواه
والموت دونك
ولا أسلاك
فالعشق لك وحدك
وإن تشوق العشق
لهواك أهيم فى طيف
همس ذكراك
لعهدى لك
إسماعيل يوسف عفيفى
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