بريد الوطن .. عهدى لك

تعهدت لك

أن يظل العشق

مدى العمر لك

أتُرى قد نسيت

لحظ هواك

وأضعت نغماً كان نظرة

منك لجوارحى

تحمل نبض رضاك

وقد عاهدتك

أن أظل دوماً على حبك

وسألتنى عن هواك

فأقسمت لك بدوام

حبى لك دون غيرك

وإن قسوت علىَّ

يظل العشق لك

تزيد دلالاً وأزيد

عشقاً فيك

فأنت الذى أهواه

والموت دونك

ولا أسلاك

فالعشق لك وحدك

وإن تشوق العشق

لهواك أهيم فى طيف

همس ذكراك

لعهدى لك

إسماعيل يوسف عفيفى

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