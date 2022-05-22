بريد الوطن .. أعد لمدرسة الألسن اسمها القديم يا محافظ القليوبية

قمنا نحن أهالى مدينة الخانكة بالتبرع من أجل تنسيق حوش مدرسة الألسن الرسمية للغات، وفرشه وفراغات المدرسة بالنجيل الصناعى، وهى المدرسة التجريبية التى دخلت الخدمة هذا العام فى المدينة، غير أننا فوجئنا بتغيير اسم المدرسة إلى «المدرسة الرسمية للغات بالمزرعة»، ما أصاب التلاميذ وأولياء الأمور بالحزن، ونحن نرفض إضافة كلمة «المزرعة» لاسم المدرسة، حيث لا تمت من قريب أو بعيد لها، ونطالب بعودة الاسم الأصلى وهو «مدرسة الألسن الرسمية للغات»، نناشد السيد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، سرعة التدخل، وتلبية المطلب الجماعى ومحاسبة من يعبث بالأسماء لتشويه مشروعات مصر الجديدة.

د. إبراهيم خليل إبراهيم - الهادى - الخانكة - القليوبية

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