وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الصيني تحويل تعهدات «المناخ» لواقع ملموس

التقى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢، مبعوث المناخ الصيني "شي شينهوا" على هامش فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يُعقد بمدينة دافوس السويسرية.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أشاد خلال اللقاء بالتعاون والتشاور الجاري بين الجانبين على مختلف المستويات فيما يتعلق بموضوعات المناخ، معرباً عن تطلع مصر مواصلة العمل مع الصين على نحو يسهم في خروج الدورة ٢٧ لمؤتمر الأطراف، التي تستضيفها وتترأسها مصر في نوفمبر المقبل، بنتائج تعزز ما تم الاتفاق عليه في الدورة الأخيرة من المؤتمر بجلاسجو العام الماضي فيما يتعلق بالتكيُف مع تغير المناخ والحد من تداعياته السلبية وتوفير تمويل المناخ.

واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى تناول اللقاء كذلك سبل الارتقاء خلال الدورة ٢٧ لمؤتمر الأطراف بالاسهامات المحددة الوطنية للدول على نحو يسهم في تنفيذ تعهدات المناخ وتحويلها لواقع ملموس على الأرض، فضلاً عن النظر في أوجه دعم جهود الدول الإفريقية في مجال تغير المناخ، أخذاً في الاعتبار تأثرها البالغ بتداعيات تغير المناخ على الرغم من كونها الطرف الأقل اسهاماً في الانبعاثات المسببة لتغير المناخ.