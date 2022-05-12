في إطار زيارته إلى «كوبنهاجن».. رئيسة وزراء الدنمارك تستقبل سامح شكري

استقبلت رئيسة وزراء الدنمارك «مِتَّه فريدريكسون» وزير الخارجية سامح شكري، اليوم ١٢ مايو، في إطار الزيارة التي يُجريها حالياً إلى كوبنهاجن، وذلك لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك.

وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أعرب عن الاهتمام بدفع العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك، وتعزيز مختلف جوانب تلك العلاقات سياسياً واقتصادياً وثقافياً وبرلمانياً.

أضاف «حافظ» أن «شكري» أكد على الاهتمام بزيادة الاستثمارات الدنماركية وتعزيز مشاركة الجانب الدنماركي في خطط التنمية المصرية، فضلاً عن زيادة التعاون في عدد من المجالات والقطاعات وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر، والرعاية الصحية، وإنتاج الأدوية، والخدمات اللوجيستية، والنقل البحري، والزراعة، وتنمية الثروة السمكية.

كما أشاد الوزير شكري بالمشروعات الدنماركية القائمة في مصر، والتي تُعد بمثابة نماذج تؤكد على العوائد الكبيرة للاستثمار في مصر، معرباً عن التطلع لاستغلال الشركات الدنماركية للفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في الاقتصاد المصري.

كما أكد «شكري» أيضاً على التطلع لزيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين وفتح المجال لزيادة الصادرات المصرية إلى الدنمارك.

هذا وتناول «شكري» الاستعدادات التي تقوم بها مصر في ظل استضافتها ورئاستها للدورة الـ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، معربًا عن الترحيب بالتعاون مع الدنمارك ضمن الشركاء الدوليين الآخرين لإنجاح المؤتمر، كما نقل دعوة السيد رئيس الجمهورية لرئيسة الوزراء للمشاركة في قمة رؤساء الدول والحكومات التي ستعقد خلال المؤتمر.

ومن جانبها، أعربت رئيسة وزراء الدنمارك عن الاهتمام بتعزيز التعاون مع مصر، والتطلع لدفع مختلف أوجه العلاقات الثنائية بصفتها شريكاً محورياً في الشرق الأوسط.