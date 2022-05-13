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شكري: مصر ستصدر مؤشراتها في التعامل مع التغيرات المناخية خلال أسابيع

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شريف سليمان
02:46 م | الجمعة 13 مايو 2022
سامح شكري وزير الخارجية

سامح شكري وزير الخارجية

أكد سامح شكري وزير الخارجية، على ضرورة منح الفرصة للمجتمعات كي تتمكن من التغلب على التأثيرات السلبية التي تؤثر عليها، والمناطق التي لم تسهم في مواجهة التحدي.

هناك ارتفاع في مستوى الطموح لإيجاد تمويل

وأضاف شكري في كلمته بالمؤتمر الصحفي الختامي للاجتماع الوزاري حول تنفيذ تعهدات المناخ، أنّ الدول الإفريقية وتنفيذ التكيف وحماية المجتمعات أمر مهم، وبالتالي فإن «كوب 27» منعقد في إفريقيا، وهناك ارتفاع في مستوى الطموح بإيجاد تمويل كافٍ لتمويل جهود التكيف، وهذا لن يحمي الهشاشة في الدول الإفريقية فقط، ولكن سوف يسهم في بناء الثقة بين الأطراف المختلفة للاستمرار في هذه العملية.

صغنا إستراتيجية المناخ الخاصة بنا

وتابع: «مصر سوف تعلن مؤشراتها التي تم مراجعتها خلال أسابيع، وقد قامت بصياغة إستراتيجية المناخ الخاصة بها، لذا، نحن نبذل كل جهدنا، وأظهرنا التزامنا في التعامل مع مسألة تغير المناخ، وتخطينا أهداف عام 2030 بنسبة 30% في مزيج الطاقة، وسوف نعتمد على الطاقة المتجددة، وهناك فرص بالنسبة لنا كي نستفيد من الموارد المتاحة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

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