حماية المستهلك: توكيلات سيارة مهددة بعدم الاستمرار في السوق المصرية

قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن كل السلع الغذائية المعبأة تخضغ لقرار 330 سنة 2017 بتحديد السلع الأقصى لمورد السلع وهذا القرار حاكم السوق بشكل كبير جدا، لافتا إلى أنه تم إجراء اجتماعات مع كبار موردي السلع، خاصة الزيوت والقمح والسكر، مبينا أن الزيت عالميا ارتفع من 750 دولارا إلى 1850 دولارا، ويمكن للأشخاص البحث ومعرفة هذه الأسعار العالمية، حيث تستهلك مصر 93% من الزيت من الاستيراد، وهذه الأرقام أدت إلى ارتفاع التضخم بشكل كبير في مصر لذا تدخلت الدولة للسيطرة على نسبة التضخم وتم إصدار مجموعة من القرارات لحماية المواطن ومنها تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة.

احتمال إيقاف التعامل مع مستوردي السيارات المصريين

وأضاف حسام الدين، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، مساء اليوم الاثنين، على فضائية الحياة وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه يوجد احتمال بإيقاف تعامل مصنعي السيارات الأوربيين مع المستوردين المصريين حيث سيتم التعامل مع وكلاء أردنيين وإماراتيين لأن الشركات في مصر ليست قادرة على حجز السيارات لعام 2022-2023 في ظل ترشيد استخدام الدولار والعملة الأجنبية.

خطورة على توكيلات السيارات

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الأشخاص الذين دفعوا أسعارا كاملة قبل 12 أبريل الماضي سيستلمون السيارات دون أي مبالغ إضافية لكن الأشخاص الذين دفعوا بعد هذا اليوم سيدفعون مبالغ إضافية، مرجعا السبب إلى التأثر بحركة إمداد السيارات من الشركات الأم وليس مصر، مبينا أن هناك توكيلات سيارات معرضة لخطورة شديدة في الاستمرار بالأسواق بسبب تعثرها وعدم القدرة على إرجاع الأموال للأشخاص في ظل قلة عدد السيارات المستوردة، وسيحصل الأشخاص عند استلامهم الأموال على أعلى فائدة بنكية التي هي 18% من أجل الحفاظ على حق المستهلك بعد أن أخذ التاجر المال وربح منه.