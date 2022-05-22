البيئة تشارك في اليوم العالمي للتنوع البيولوجي: العودة للطبيعة تحمي الحياة على الأرض

تشارك مصر العالم، إحياء اليوم العالمي للتنوع البيولوجي 2022، من خلال الاحتفال عبر منصات التواصل الاجتماعي لوزارة البيئة، الذي يقام هذا العام تحت شعار «بناء مستقبل مشترك لكل أشكال الحياة»، بعرض عدد من الفيديوهات والتنويهات للتوعية بالتنوع البيولوجي وأهميته للبيئة والإنسان، ودور الفرد والمجتمع في حماية هذه الثروات الطبيعية والحفاظ عليها.

التناغم مع الطبيعي يحمي الحياة على كوكب الأرض

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية العودة للتناغم مع الطبيعة، باعتبارها الفرصة الحقيقية لحماية الإنسان وكوكب الأرض، وتسليط الضوء على أهمية التنوع البيولوجي، وحمايته من آثار التغيرات المناخية، خاصة في ظل استضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر المناخ COP27، وما يفرضه علينا الوضع العالمي الراهن، في التأكيد على أنّ حماية البيئة والتنوع البيولوجي لم يعد رفاهية، بل يجب أن يكون جزءا أساسيا لحياتنا اليومية.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنّ شعار هذا العام يؤكد أهمية التضامن العالمي على المستويات كافة، لبناء مستقبل منسجم مع الطبيعة والحفاظ على التنوع البيولوجي، وإدارته على نحو مستدام لضمان صحة الإنسان وكوكب الأرض، التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنوع البيولوجي، فبالتعدى على الطبيعة وتدمير الموائل الطبيعية، يتعرض عدد متزايد من الأنواع للخطر، ويمتد هذا الخطر ليشمل الإنسانية والمستقبل، وخير دليل على ذلك تفشي جائحة كورونا.

وشددت فؤاد، على أنّ الحفاظ على التنوع البيولوجي، هو السبيل لمواجهة العديد من تحديات التنمية المستدامة، فهو الأساس الذي يمكننا البناء عليه لتقديم الحلول المتناغمة مع الطبيعة في القضايا البيئية، كالمناخ والصحة والأمن الغذائي والمائي، كي نصل إلى الاستدامة في مناحي الحياة كافة.

اليوم العالمي للتنوع البيولوجي

وأضافت وزيرة البيئة، أنّ الوزارة ستنشر عددا من الرسائل والتنويهات عبر صفحتها على فيس بوك، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، للتأكيد على أهمية توعية المواطنين بأساليب التناغم والتعايش مع الطبيعة والاستمتاع بثرواتها الطبيعية وتنوعها البيولوجي الفريد دون الإضرار به.

وشددت فؤاد، على دعم الحكومة للعمل البيئي والحفاظ على التنوع البيولوجي، ما برز في تحقيق العديد من الإنجازات، ومنها تطوير المحميات الطبيعية وتفعيل رؤية واستراتيجية متطورة لنظم إدارة استخدامات الموارد الطبيعية بالمحميات الطبيعية، تستهدف تحقيق الاستدامة لمواردها كأحد توجيهات القيادة السياسية، وإدارتها وفق النظم العالمية لتحقيق الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية، حيث جرى تطبيق منظومة ضبط الأنشطة السياحية بمحميات جنوب سيناء والبحر الأحمر، وتنفيذ برنامج لتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار بعدد من المحميات الطبيعية، كما جرى الانتهاء من تطوير عدد 13 محمية، إضافة إلى إطلاق حملة إيكو إيجيبت للسياحة البيئة لحماية التنوع البيولوجي.

مكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية

ولفتت إلى أنّ الوزارة تواصل العمل لمكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، من خلال تنفيذ خطة سنوية للتفتيش على الأسواق وأماكن ومحلات بيع الحيوانات البرية، والتفتيش الدوري على المزارع والقرى السياحية والمشروعات المرخص لها بإكثار الحيوانات البرية، إضافة للتعاون مع منظمات المجتمع المدني وناشطي حقوق الحيوان والمتطوعين في التعامل مع البلاغات والضبطيات، وعملية إعادة إطلاق الحيوانات والطيور لبيئتها مرة أخرى.

حماية التنوع البيولوجي

ويحتفل العالم يوم 22 مايو من كل عام، باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، الذي يوافق تاريخ اعتماد نص اتفاقية التنوع البيولوجي في 22 مايو 1992، وترجع أهمية التنوع البيولوجي، كونه مصدر السلع والخدمات الأساسية التي ينعم بها كوكبنا، والتي تعتمد على تنوع وتباين الجينات والأنواع والتجمعات الحية والنظم الأيكولوجية، فالموارد البيولوجية هي التي تمدنا بالمأكل والملبس، والدواء والغذاء الروحي والأكسجين الذي نتنفسه، وتنقية المياه ومجابهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.