حماية المستهلك يشن حملات تفتيش مشتركة مع مصلحة الدمغة على الذهب المغشوش

قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يشن حملات نوعية بالتعاون مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك من أجل ضبط الذهب المغشوش في الأسواق، موضحا أن الحملات يشترك فيها مفتشو الجهاز ممن يحملون صفة الضبطية القضائية مع مفتشي مصلحة الدمغة والمسئولة عن الرقابة على سوق الذهب.

مصادرة الذهب المغشوش وغير المطابق للمواصفات

ونوه رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الحملات يتم شنها بشكل مفاجئ على أسواق الذهب ومحال الصاغة، مع مصادرة أي ذهب مغشوش أو غير مطابق لمواصفات ومقاييس مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

أبرز محافظات ضبط الذهب المغشوش

وأكد المهندس أيمن حسام الدين، في تصريحات صحفية، أن أبرز المحافظات التي تم فيها ضبط كميات كبيرة من الذهب المغشوش الفترة السابقة كانت محافظتى الفيوم والدقهلية، مشيرا إلى استمرار تنفيذ الحملات النوعية المفاجئة في كل المحافظات على مستوى شوارع الصافات ومحال الذهب بصفة عامة.

دمغ وتكويد الذهب بالليزر

فيما تجري مصلحة دمغ المصوغات والموازين حاليا التشغيل التجريبي بنظام دمغ الذهب بالليزر والذي يستخدم نظام باركود في دمغ الذهب لا يتكرر مع أي قطعة ذهبية أخرى، وذلك بديلا عن الدمغة الحكومية المعتادة التي تعتمد على القلم والمطرقة، إذ تجري مصلحة الدمغة يوميا دمغ ما يقرب من 5 آلاف قطعة ذهبية بنظام الليزر ضمن المراحل التجريبية لتكويد الذهب بالليزر وهي الدمغة المعمول بها على مستوى العالم.

تجدر الإشارة إلى أن جهاز حماية المستهلك يخصص خطا ساخنا لتلقي الشكاوى من المواطنين على الرقم 19588 على مدار 24 ساعة، كما أقر الجهاز تقليل زمن حل الشكاوى.