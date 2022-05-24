رئيس مركز الطقس العربي يكشف تفاصيل العاصفة الترابية: تضرب الخليج

كشف الدكتور محمد شاكر رئيس مركز طقس العرب تفاصيل العاصفة الترابية التي تضرب عدد من الدول العربية، مشيرًا إلى أن هناك عدة أسباب لحدوث هذه العواصف الترابية، لافتًا أن انخفاض درجات الحرارة في مصر كان بسبب دخول كتلة هوائية باردة للمنطقة وحينما دخل لمناطق بلاد الشام، تسبب في سرعات للرياح كبيرة جدًا في مناطق بادية الشام.

وأوضح شاكر خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامية إنجي القاضي في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc» أن مناطق بادية الشام تتعرض لرياح شديدة وأن هذه الرياح تؤدي لحدوث عاصفة ترابية تبدأ في مناطق شرق سوريا وبادية الشام وتنتقل باتجاه العراق وبغداد.

تتجه للكويت ومنها للسعودية

وأشار رئيس مركز طقس العرب إلى أن هذه الرياح تتجه للجنوب الشرقي حيث تصل للكويت ومنها للسعودية مؤكدًا أن تكرار حدوث الهواء البارد في منطقة شرق البحر الابيض المتوسط أدى إلى تكرار حدوث هذه العواصف الترابية، والتي وقعت 3 مرات على المستوى الكبير و6 مرات منذ بداية الموسم.

وكشف شاكر سبب حدة هذه العواصف مشيرًا إلى أن هذه المناطق شهدت جفاف كبير، والذي أدى إلى تفكك التربة، لافتًا إلى أن موسم المطر الماضي كان موسم مطري دون المعدلات وأدى إلى جفاف التربة بشكل كبير في أغلب المناطق، وأن هذا هو سبب تشكيل هذه العواصف الترابية والتي يسموها واسعة النطاق والتي تبدأ صغيرة ثم تنتشر لمعظم البلاد في الخليج.

العاصفة الحالية هي الأكبر

وتوقع شاكر أن تكون العاصفة الترابية الحالية هي الأكبر نتيجة شدة الرياح، لافتًا أن العاصفة وصلت للكويت ومنها للسعودية ووصلت بشكل كبير لشرق السعودية والدمام حتى مناطق الرياض، مؤكدًا أنها تستمر بالتحرك في اتجاه الجنوب.

كما توقع رئيس مركز العرب للطقس حدوث مزيد من الموجات الغبارية بسبب استمرار الرياح وألا يحدث هدوء ولكن استمرار بعض الموجات الغبارية لافتًا لتحسن الاجواء في العراق خلال ساعات الليل مشددًا على أن هذا التحسن ليس تحسنًا كاملًا ولكن مازال هناك موجات غبارية تؤثر على هذه المناطق.

تصل البحرين وقطر والإمارات

ومن المتوقع أن تصل الموجات الغبارية للبحرين وقطر وأجزاء من الإمارات وجنوب السعودية وأن بقايا هذه العاصفة ستظل في السعودية ليوم الأربعاء، مضيفًا: «السعودية سيكون لها النصيب الأكبر من العاصفة خلال اليومين القادمين وتأثرها بالعوالق التربية».

وتحدث شاكر عن سبب هذه العواصف الترابية مشيرًا إلى أن حالة الجفاف التي تشهدها هذه البلاد لم تحدث من قبل، وأن هذا الجفاف تسبب في تفكك التربة وأن نسبة الغبار في الأجواء عالية جدًا، وأثرت في جودة الهواء بسبب ارتفاع نسبة ذرات الغبار والتي تؤثر على مجاري التنفس وبعض الأجهزة ويؤثر بشكل أساسي على مرضى الجهاز التنفسي والعيون ويؤدي إلى الإصابة بالاختناق.