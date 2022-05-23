العاصفة الترابية في العراق تتسبب في نقل أكثر من ألف شخص للمستشفيات

تسببت العاصفة الترابية التي ضربت العراق في إغلاق المباني العامة والمطارات بشكل مؤقت اليوم، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، لوكالة «فرانس برس»، إن أكثر من 1000 شخص نقلوا إلى المستشفيات في أنحاء البلاد، بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي، كما تم إيقاف الرحلات الجوية في الكويت المجاورة للمرة الثانية هذا الشهر، إذ تكافح المنطقة مع ظاهرة الطقس المتكررة بشكل متزايد، خاصة في ظل العاصفة الترابية في العراق.

العاصفة الترابية في العراق

وفي وقت لاحق من اليوم ذاته، وعقب العاصفة الترابية التي ضربت العراق هبطت ثاني عاصفة رملية ثقيلة في أقل من أسبوع على العاصمة السعودية الرياض، ما أدى إلى حجب المباني الشهيرة مثل مركز المملكة في ضباب رمادي.

وقال مراسلو وكالة «فرانس برس»، إن العاصمة العراقية بغداد كانت محاطة بسحابة غبار عملاقة تركت الشوارع المزدحمة في العادة مهجورة إلى حد كبير ويغمرها ضوء برتقالي مخيف، جنوب العاصمة، بالقرب من مدينة النجف الشيعية، وجد الرعاة أنفسهم محاطين بملاءات من الغبار بلون المغرة.

عواصف رملية عنيفة

أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بوقف جميع الأعمال في المؤسسات التي تديرها الدولة، باستثناء الخدمات الصحية والأمنية، مشيرا إلى الظروف المناخية السيئة ووصول العواصف الرملية العنيفة، وعلقت الحركة الجوية في المطارات الدولية في بغداد وأربيل والنجف قبل استئناف الرحلات الجوية في العاصمة وأربيل، وفي وقت لاحق من مساء الاثنين، أغلق مطار أربيل مرة أخرى «بسبب الغبار الكثيف»، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

ويُصنف العراق كواحد من أكثر خمس دول عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وحذرت وزارة البيئة من أنه خلال العقدين المقبلين يمكن أن يتحمل العراق ما معدله 272 يومًا من العواصف الرملية سنويًا، بحيث يرتفع إلى أكثر من 300 بحلول عام 2050.

وقال سيف الحمزة، الطبيب في أحد مستشفيات بغداد، إن «هذه العواصف الترابية تأتي عادة في الصيف، ولكن ليس بنفس المعدل الذي كان عليه في الآونة الأخيرة»، مضيفا أن حالات مشاكل الجهاز التنفسي «زادت بشكل ملحوظ مقارنة بالمواسم السابقة»، وتسببت العاصفة الرملية السابقة في العراق، في نقل ما يقرب من 10 آلاف شخص إلى المستشفى بسبب مشكلات في الجهاز التنفسي، وقتلت شخصًا واحدًا.