هل تصل العاصفة الترابية مصر؟.. الأرصاد تجيب

نفت الدكتورة إيمان شاكر رئيس مركز التنبؤات والتحاليل في الهيئة العامة للأرصاد الجوية امكانية وصول العاصفة الترابية للأراضي المصرية، مشيرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي القاضي في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن العاصفة التي بدأت في العراق تتجه حاليا للسعودية تحديدًا الرياض والدمام.

وأوضحت شاكر أن هذه العاصفة حدثت بسبب تأثير الرياح الشمالية الغربية القادمة من البحر المتوسط، لافتة أن هذه الرياح كانت كتلة رياح باردة، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة تسبب في تفكك التربة بشكل كبير.

اندفاع كميات كبيرة من الرمال والعاصفة تتجه للسعودية

وأشارت أن الهواء البارد يكون أثقل بكثير من الهواء الساخن لافتة إلى انه مع دخول الكتل الهوائية الباردة عملت على اندفاع كميات كبيرة من الرمال والأتربة، وأثرت العاصفة الترابية على العراق والكويت ويتجه حاليًا للسعودية.

وأكدت شاكر ان هذه الرياح تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية بشكل كبير في هذه الدول واغلاق بعض المطارات بسبب انخفاض الرؤية الأفقية والتي انخفضت لأقل من 100 متر في بعض المناطق وانعدام للرؤية في مناطق أخرى مع اغلاق الطرق وتوقف بعض المطارات وخاصة مطارات النجف وبغداد.

ولفتت إلى أن العاصفة الترابية سببت العديد من حالات الاختناق بسبب شدتها وأن كمات الأتربة المندفعة شديدة جدًا وقريبة من سطح الأرض ورصدتها الأقمار الصناعية «الناس مش قادرة تستحمل والناس اللي اصيبت باختناقات اعدادها تزيد».

العاصفة بعيدة تمامًا عن مصر

وتابعت: «العاصفة الترابية بعيدة تمامًا عن جمهورية مصر العربية لان احنا بنتأثر بكتلة قادمة من البحر المتوسط من غرب ليبيا وجنوب أوروبا وده معناه ان احنا مش هنتأثر بأي كتل هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية لكن بنتأثر بالكتل الباردة القادمة من أوروبا».

وتحدثت إيمان شاكر عن الأجواء الحالية قائلة «أجواء ربيعية ننعم بيها وتعتبر درجات الحرارة في المعدلات الطبيعية يمكن كان فيه استثناء في الأيام اللي ارتفعت فيها درجات الحرارة لكن بصفة عامة الطقس حار نهارًا وبمجرد دخول فترات الليل بتنخفض درجات الحرارة والطقس بيكون لطيف جدًا»، متوقعة حدوث ارتفاعات في درجات الحرارة نهاية هذا الأسبوع حيث تصل الحرارة لـ34 درجة على القاهرة الكبرى و41 درجة على جنوب الصعيد.