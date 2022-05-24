ميدو مصدوم من مشاركة أشرف بن شرقي في مباريات الزمالك: بنجهزه للأهلي

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو، مشاركة أشرف بن شرقي في مباريات الزمالك، بعد أنباء توقيعه للنادي الأهلي، تمهيدًا للإتمام الصفقة مطلع الموسم الجديد، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع الفريق الأبيض.

ميدو ينتقد مشاركة أشرف بن شرقي

قال ميدو، خلال تقديمه عبر برنامج «الريمونتادا» على قناة المحور: «لأول مرة في تاريخ نادي الزمالك، تخرج إشاعات إن فيه لاعب مهم وقع مع الفريق المنافس الأهلي، ولا اللاعب نفى ولا وكيله خرج نفى، ويشارك في المباريات»، متابعا: «معتز إينو لما طلع إشاعة إنه مضى للأهلي، ملعبش 6 شهور، مع فريق الزمالك».

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