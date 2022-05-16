الزمالك يصدم النقاز.. ومفاجآت في تشكيل الفريق أمام طلائع الجيش

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أنَّ إدارة الزمالك رفضت محاولات التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن السابق للفريق الكروي الأول بالنادي، العودة مرة أخرى، مشددا على أن اللاعب حاول فتح خطوط اتصال مع إدارة القلعة البيضاء، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل.

وأكّد حارس مرمى الأهلي الأسبق خلال برنامجه «مع شوبير»، المذاع عبر راديو «أون سبورت أف إم» أن َّملف صفقات الزمالك الجديدة في الصيف المقبل لم ينته بعد، إذ حسم النادي صفقة وحيدة وهي أحمد أيمن منصور، لاعب بيراميدز.

وتحدث شوبير عن نية جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق لإجراء عدد من التغييرات على تشكيل الفريق في مواجهة طلائع الجيش المقرر لها غدًا الثلاثاء، مؤكّدًا أنَّ محمد عواد سيكون أبرز التغييرات حين يحل بديلا لمحمد أبو جبل في حراسة المرمى.

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