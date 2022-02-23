الزمالك يرضخ لطلبات أشرف بن شرقي من أجل التجديد: حقه الطبيعي
كتب:
محمود فؤاد
02:04 م | الأربعاء 23 فبراير 2022
أشرف بن شرقي
يعقد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، ونجله أحمد، عضو مجلس الإدارة، جلسة مع المغربي أشرف بن شرقي، صانع ألعاب الفريق، لحسم ملف تجديد تعاقده مع الأبيض، الذي ينقضي بنهاية الموسم الجاري.
وكشف مصدر داخل النادي، أنَّ الجلسة المقرر عقدها ستكون بعد الانتهاء من مباراة الفريق والوداد المغربي في بطولة دوري أبطال أفريقيا بحضور وكيله وشقيقه.
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