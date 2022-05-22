بالأسماء.. تحويل 3.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أنَّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالًا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ80 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 100 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيًا.

تحويل باقي المستحقات للعمالة المغادرة تباعا

وقال وزير القوى العاملة، إنَّ المستحقات بلغت 174 ألفاً و455 دولاراً، أي ما يعادل 3 ملايين و195 ألف جنيه تقريبًا، ويتواصل المكتب تباعًا مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

وأضاف هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إنَّ سعفان تلقى تقريرًا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة فيس بوك الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودا على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورًا.

إتاحة الأسماء دوريا عبر صفحة سفارة مصر بالأردن

وأكّد الملحق العمالي بالأردن أنَّه سوف يتمّ استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يومًا من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، فضلا عن أنَّه ستولى التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة: