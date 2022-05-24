«مرسي» يتفقد مشروع إعادة التمركز بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية

تفقد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، مشروع إعادة التمركز بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية «مصنع 81 الحربي»، إحدى شركات الوزارة التي تشارك في المشروعات القومية والتنموية المختلفة لخدمة المواطنين.

مصنع إنتاج النجيل الصناعي

في البداية قام الوزير بتفقد مصنع إنتاج النجيل الصناعي mut، للإطلاع علي مراحل التصنيع ومتابعة سير العمل وحجم الإنتاج وآليات التوزيع، كما اطلع على المعدات والأجهزة الخاصة بخطوط إنتاج النجيل الصناعي برفقة مجلس إدارة المصنع.

وخلال الجولة التفقدية أكد الوزير على ضرورة المتابعة الدورية للأعمال الجارية بالمصنع، والتحقق من الوصول إلى معدلات الإنتاج العالية من النجيل الصناعي وفقاً للجدول الزمني المحدد لتغطية حجم المطلوب من صيانة وإنشاء ملاعب النجيل الصناعي بمنشآت الشباب والرياضة في جميع أنحاء الجمهورية، لافتاً إلى أهمية المصنع في تعظيم دور الرياضة المصرية تجاه الاقتصاد المصري والعمل على الاكتفاء بالإنتاج المحلي للنجيل الصناعي وتحقيق العوائد والأرباح المتوقع تحقيقها جراء التوسع في أعمال التطوير الفنية والإدارية واللوجستية في كافة أنظمة تشغيل وإدارة المصنع.

وطين صناعة النجيل الصناعي ونقل التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن مصنع إنتاج النجيل الصناعي هو مثال للتعاون الجيد بين مؤسسات الدولة متمثله في وزارة الإنتاج الحربي ووزارة الشباب والرياضة، مضيفاً أن الغرض من هذا التعاون هو توطين صناعة النجيل الصناعي ونقل التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج إلى شركات الإنتاج الحربي وتبادل الخبرات المكتسبة وصولاً إلى أعلى نسبة تصنيع محلي ممكنة لهذه الصناعة مع مواكبة التقدم التكنولوجي وتحقيق مقاييس الجودة العالمية والسعر التنافسي وذلك بالاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والخبرات البشرية لشركات الإنتاج الحربي.

عقب ذلك قدم المهندس ممدوح بدوي رئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية عرضا تناول خلاله أنشطة الشركة والموقف التنفيذي للمشروعات التي تشارك في تنفيذها، كما استعرض الموقف التنفيذي لمشروع حافظ والموقع المقترح لإقامة هذا المشروع ثم قام الوزير وكافة المرافقين بتفقد الموقع المقترح وكذلك خطوط الإنتاج الخاصة بالمنتجات الحربية بالشركة والمصانع الخاصة بإنتاج وتجميع الذخائر، كما تفقد كذلك المخازن للوقوف على جميع الإجراءات المخزنية والتي تؤمن عمل الشركة وتكفل التشغيل الأمن لها حالياً ومستقبلاً.

وصرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة، بأن هذه الزيارة تأتي في إطار الحرص على تفقد الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي بهدف متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تشارك في تنفيذها، ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها وتحفيز العاملين لبذل المزيد من الجهد لتحقيق الخطط الانتاجية والارتقاء بالمستوى المهني لهم.

ورافق وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولة التفقدية المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس حسين لبيب مستشار الوزير والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير ود.مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية.