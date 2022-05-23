الإنتاج الحربي تستعرض قدراتها التصنيعية والتكنولوجية مع «الدفاع البرازيلية»

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور ماركوس ديجوت، الوزير الوطني للمنتجات الدفاعية بوزارة الدفاع البرازيلية، على رأس وفد برازيلي رفيع المستوى لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بديوان عام الوزارة.

تنفيذ المشروعات القومية والتنموية

واستهل الوزير مرسي، اللقاء بالترحيب بالوفد البرازيلي، مؤكدا دور الوزارة الأساسي الذي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

وشهدت المباحثات بين الجانبين استعراض القدرات والإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، وجرى مناقشة الموضوعات التي يمكن التعاون بها مع الشركات البرازيلية العاملة في مجالات مماثلة.

وأشار الوزير مرسي، إلى أنّ الوزارة تهتم بالاستفادة من خبرات الشركات البرازيلية في العديد من المجالات التى تعمل بها، مؤكدا حرص وزارة الإنتاج الحربي على توطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال الصناعات العسكرية داخل الشركات والوحدات التابعة، وهو ما يأتي في ضوء العمل بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالسعي الحثيث نحو زيادة فرص الاستثمار وتبادل الخبرات ونقل وتوطين أحدث التكنولوجيات في جميع مجالات التصنيع داخل جمهورية مصر العربية.

مواجهة التحديات

وأكد وزير الإنتاج الحربي، وجود رغبة حقيقية في عقد شراكة استراتيجية تعود بالنفع على كلا الجانبين في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة، مشيرا إلى أنّه رغم تعاظم التحديات والأزمات العالمية غير المسبوقة التي لم تكن مصر بمنأى عنها، خاصةً تداعيات جائحة كورونا وبعض التحديات السياسية التي يشهدها العالم وتأثيرها على الاقتصاد العالمي والقومي وعلى الأسعار، إلا أنّ الدولة المصرية سعت وما زالت تسعى بشكل جاد إلى تخطي تلك التحديات.

الإصلاح الاقتصادي

وأضاف أنّه نتيجة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي اتخذتها مصر خلال السنوات الأخيرة، استطاعت التعامل بتوازن كبير فيما يتعلق بهذا الملف، موضحا أنّ تلك الإصلاحات ساهمت بشكل أو بآخر في إثبات ريادة مصر المتنامية في مجال الأمن والدفاع، وهو ما اتضح جليا في قدرة مصر على تنظيم المعرض الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2021 في أواخر العام الماضي.

من جانبه، أشار الدكتور ماركوس ديجوت، الوزير الوطني للمنتجات الدفاعية بوزارة الدفاع البرازيلية، إلى أنّ مصر شريك تاريخي وتستراتيجي للبرازيل، وهناك تعاون اقتصادي متطور بين البلدين بشكل مستمر، مؤكدا ضرورة تفعيل التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وشركاتها التابعة، باعتبارها أحد الأزرع الصناعية للدولة المصرية، كما تعد من كبرى الكيانات الصناعية بمصر والمنطقة الأفريقية والعربية.

آليات الإدارة الرقمية الذكية

وأكد ديجوت، أهمية تشجيع كبرى الشركات البرازيلية للاستثمار في مصر في مختلف المجالات، خاصةً في ظل سياسات الإصلاح الإقتصادي والمشروعات التنموية الجديدة، مشيدا بخطوط الإنتاج المتطورة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى والتي يتم تحديثها وفقا لآليات الإدارة الرقمية الذكية، بما يحقق صناعات متطورة في الصناعات الدفاعية والمدنية وفقا لمعايير الجودة العالمية.

بدوره، صرح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنّ اللقاء يأتي في ضوء حرص الوزارة الدائم على التعاون مع مختلف الشركات العالمية فى مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر، والعمل المتواصل الذي تبذله تماشيا مع التوجه العام للدولة، وتحقيق سياساتها الرامية لتطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة، بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة.

التطوير التكنولوجي للمنتجات الدفاعية

وأوضح أنّه في نهاية اللقاء، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لدراسة التعاون في إقامة شراكات في مجال البحوث والتطوير التكنولوجي المتصل بالمنتجات الدفاعية بمشاركة الدولة أو كيانات القطاع الخاص، وتبادل الخبرات في الصناعات الدفاعية بما في ذلك الشركات ذات الصلة بسلاسل الإنتاج، وتبادل الوفود الفنية للاطلاع على إمكانيات الجانبين على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون بدقة.

ولفت بكر، إلى أنّ اللقاء حضره من جانب وزارة الإنتاج الحربي، المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، ومحمد بكر المستشار الإعلامي، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية، والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولي، والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، ومحمد فؤاد المترجم، ومن الجانب البرازيلي، أنطونيو باتريوتا ممثل سفارة البرازيل بالقاهرة، وأنطونيو فيريرا دي ليما جونيور قائد القوات الجوية مدير إدارة الترويج التجاري، والنقيب بحري بيدرو أوليفيرا دي سا، و فاجنر بيدادي غارسيا دي أراوجو المستشار الخاص للوزير الوطني لمنتجات الدفاع، و ماريو كارفالو ملحق الدفاع بسفارة البرازيل بالقاهرة، وروبرتو ألفيس جالو فيليو رئيس الرابطة البرازيلية للصناعات الدفاعية.