مقتل سائق وصاحب ورشة في حادثتين منفصلتين بالخانكة

شهدت منطقة الخانكة حادثتين أسفرتا عن مصرع سائق وصاحب ورشة، في حادثي مشاجرة وإطلاق رصاص، حيث جري نقل الجثتين للمستشفى، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بالتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وطلب تحريات المباحث وحبس المتهم في الواقعة الأولى وسرعة ضبط المتهم في الواقعة الثانية.

مصرع سائق بالخانكة

وكانت منطقة القلج بمركز الخانكة في محافظة القليوبية شهدت مشاجرة قام خلالها عاطل بطعن سائق أثناء محاولة المجني عليه بفض مشاجرة بين المتهم وسيدة وأحد أقاربها، إذ طعنه بسلاح أبيض «مطواة»، وتم القبض على المتهم وبالعرض على النيابة أمرت بحبسه.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد بتلقيه بلاغاً من المستشفى بوصول شاب وتوفى فور وصوله متأثرا بإصابته.

وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه يدعى «ا. ا. ع»، 26 سنة، ومقيم القلج بدائرة مركز الخانكة، ويعمل سائق «توك توك»، وتبين أنه أثناء عمله على مركبة «توك توك»، طلبت منه فتاة ونجل خالتها توصيلهم، وعند وصولهم للمنزل تشاجر عاطل معهم، وتعدى عليهما وأثناء محاولة إنهاء المشاجرة طعنه المتهم بسلاح أبيض سكين وتوفى متأثرًا بإصابته.

إطلاق الرصاص على صاحب ورشة

في سياق منفصل، أطلق شخص النيران على صاحب ورشة مفروشات سيارات بالخانكة، ما أدى إلى مصرعه في الحال، وجرى نقل الجثة للمستشفى، وتكثف مباحث القليوبية جهودها لضبط المتهم، وجار تحديد المتهم لضبطه، والعرض النيابة للتحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد بتلقيه بلاغًا من النجدة بقيام شخص بإطلاق النيران على صاحب ورشة لفرش السيارات، وفر هاربًا.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى «ل. ر.ا» 35 سنة، صاحب ورشة لفرش السيارات، وتبين أنه في أثناء تواجده بالورشة، أطلق أحد الأشخاص أعيرة نارية صوبه، ما أدى إلى مصرعه في الحال، وجارى ضبط المتهم، ونُقلت الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة، وتولت النيابة التحقيق.