حكاية أم إبراهيم مستريحة أكتوبر.. اختفت بعد جمع 4.5 مليون جنيه من ضحاياها

استمرار لظاهرة المستريح التي اجتاحت المحافظات، خلال الآونة الماضية، ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على سيدة بمنطقة حدائق أكتوبر، عُرفت باسم «أم إبراهيم مستريحة أكتوبر»، إثر استيلائها على أموال المواطنين بحجة توظيفها قبل أن تختفي دون سداد مستحقاتهم.

ونشطت المتهمة في أوساط القاطنين بحدائق أكتوبر، وجمعت الأموال بدعوى استثمارها في تجارة الأدوات المنزلية، وعقب جمع مبالغ كبيرة من ضحاياها اختفت السيدة، ما دعا الضحايا إلى تحرير بلاغات ضدها وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على أم إبراهيم مستريحة أكتوبر التي استولت على أموال المواطنين وهربت للسكن في منطقة المريوطية، وتحرر محضرا بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الضحايا: اتنصب علينا في 4 ملايين ونصف مليون جنيه

اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى أخطارا من اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، يفيد بالقبض على أم إبراهيم مستريحة أكتوبر، والتي أظهرت التحريات أنها تمكنت من جمع مبالغ مالية من ضحاياها بلغت 4 ملايين ونصف مليون جنيه، ادعاء تشغيلها في تجارة الأجهزة المنزلية مقابل أرباح كبيرة شهريا.

أم إبراهيم مستريحة أكتوبر أوهمت ضحاياها بتوظيف أموالهم في تجارة الأجهزة الكهربائية وقامت بالنصب على العديد منهم، ممن بحثوا عن الربح السريع، قبل أن تتعثر في سداد مستحقات ضحاياها فهجرت محل إقامتها للسكن في منطقة أخرى.

القبض على أم إبراهيم مستريحة أكتوبر

وبالبحث والتحري توصل رجال المباحث إلى مكان إقامتها بمنطقة المريوطية، وأُلقي القبض عليها بمعرفة المقدم محمد داود رئيس المباحث، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك وسط جهود وزارة الداخلية المكثفة للقضاء على تلك الظاهرة نهائيًا من المجتمع، من خلال القبض على المتهمين وإعادة ما هو متاح من أموال للضحايا، وذلك بعد تضرر عدد كبير من الناس جراء عمليات النصب خلال الآونة الأخيرة في عدد من محافظات مصر.