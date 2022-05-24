أحد ضحايا مستريح البورصة: تعاقدنا معاه في مقر الشركة

قال محمود عادل أحد ضحايا «مستريح البورصة» في محافظة الإسكندرية، إن أزمة ضحايا المستريح تختلف كثيراً عن واقعة أسوان، موضحًا: «لم نمنح أموالنا لشخص لكن نحن متعاقدين مع شركة مرخصة من الهيئة العامة للاسنثمار والرقابة المالية ومسجلة».

وأضاف حنفي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة ON، أن الشركة متخصصة في التداوال الإلكتروني، وتعمل منذ 8 أشهر وكان يمنح نسبة شهرية 2.2% وهي نسبة معقولة بالنسبة للتداول الإلكتروني، وهي نسبة عادية في هذا المجال.

تفاصيل عملية النصب

وتابع أحد ضحايا مستريح البورصة في محافظة الإسكندرية، أن التداول الإلكتروني في البورصات العالمية في صناديق الاستثمار وبدأ يمنح الأرباح وكان منتظماً في ذلك حتى أوقفها في مارس الماضي، وتوجه أحد العملاء الذي أودع مبلغ 7 ملايين جنيه بعد تأخر أرباحه وقام بجمع الضحايا حتى هاتفنا المستريح وأخبرنا أنه في الولايات المتحدة ولديه مشكلة.

تفاصيل مثيرة

أكمل: «كنا متعاقدين في مقر الشركة وليها فرع في القاهرة واسمها إنفيست تريدنج، يعني مش في الشارع.. ضحك علينا وقال عندي مشكلة عشان كده هربت، إلى أن جاء شهر إبريل ولم يمنح أرباحاً وتقدمنا ببلاغ للنيابة العامة ضده ولكنه ظهر في مقطع فيديو زاعماً أنه لم يهرب وموجود في الإسكندرية وما حدش اتهمه وإنه دخل مصر دون قوائم ترقب».