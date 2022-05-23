تأجيل محاكمة مستريح البيتكوين لاستيلائه على 200 مليون جنيه لـجلسة 16 يوليو

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة محاكمة المتهم بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين، بدعوى توظيفها في تجارة العملات الرقمية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مستريح البيتكوين»، إلى جلسة 16 يوليو للمرافعة.

الاستيلاء على أموال 3 آلاف مواطن

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحكمة الاقتصادية بعد اتهامه بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من 3 آلاف مواطن، بعد أن كشفت التحقيقات أن المتهم و9 آخرين بينهم 6 محبوسين، وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم عن طريق استخدام شبكة الإنترنت، لتجميع أموالهم بحجة توظيفها واستثمارها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أوهموا المجني عليهم باستثمار الأموال في إحدى الشركات للتجارة العامة والبرمجيات، وشركة أخرى للصناعات والاستثمارات، غير مسجلتين بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية.

المتهمون ادعوا استثمار الأموال في العملات الرقمية

وتلقى المتهمون مبالغ من الجمهور بلغت 66 مليونًا و811 ألفًا و407 جنيهات، بالإضافة لمبلغ 1650 دولار أمريكي لتوظيفها واستثمارها في أنشطة الشركتين، وأيضًا في إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، ثم امتنعوا فيما بعد عن رد الأموال للمودعين ما دفعهم لتقديم بلاغات ضدهم.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغات رسمية وصل عددها إلى 150 بلاغًا، وتبين أن أموال الضحايا تراوحت بين 3 آلاف و2 مليون جنيه، كما استمعت النيابة لأقوالهم، وأكدوا أن المتهمين اتفقوا معهم على نسبة أرباح معينة قاموا بدفعها لفترة قصيرة ثم بعد ذلك توقفوا وامتنعوا عن إعادة أصول الأموال.