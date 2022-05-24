القبض على «مستريحة حدائق أكتوبر» الهاربة في المريوطية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على مستريحة أكتوبر التي قامت بالنصب على المواطنين في حدائق أكتوبر وهربت للسكن في منطقة المريوطية، تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أخطارا من اللواء علاء فتحى مدير المباحث الجنائية يفيد فيه القبض على أم ابراهيم، والتي أظهرت التحريات أنها تمكنت من جمع مبالغ مالية من ضحاياها بلغت 4 ملايين ونصف جنيه، بإدعاء تشغيلها في تجارة الأجهزة المنزلية مقابل أرباح كبيرة شهريا، وقامت بالنصب على العديد من المواطنين الذين بحثوا عن الكسب السريع، وتعثرت في السداد لضحاياها فقامت بترك محل إقامتها وهربت للسكن في منطقة أخرى.

وبالبحث والتحرى توصل رجال المباحث أنها مقيمة في منطقة المريوطية، إلقي القبض عليها بمعرفة المقدم محمد داود رئيس المباحث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.