وزير الرياضة يبحث تفعيل ريادة الأعمال وتمكين الشباب مع الأمم المتحدة

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، خالدة بوزار، مساعد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، المدير الإقليمي للصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الإقليمي رفيع المستوى المنعقد بالمملكة الأردنية الهاشمية.

تنمية ودعم وحوكمة العمل التطوعي

ناقش الاجتماع سبل التعاون في مجالات تنمية ودعم وحوكمة العمل التطوعي في مصر، وجهود الوزارة في هذا الشأن، وأهمية العمل على التمكين الاقتصادي للشباب، وتفعيل ريادة الأعمال.

كما استعرض اللقاء البرامج المشتركة بين الجانبين، ومنها معسكرات الابتكار، وبرنامج القيادات الشبابية، وتدريب شبكة المدربين علي ريادة الأعمال، إضافة إلى الإعدادات المشتركة مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي تجهيزا لهاكثون الشباب المصري.

تحويل الهيئات الشبابية لمنشآت خضراء صديقة للبيئة

تطرق وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء، إلى إسهامات الوزارة في التحضيرات المتعلقة بقمة المناخ، المقرر أن تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وأفق التعاون مع الصندوق الإنمائي على صعيد دعم تنفيذ مؤتمر الأمم المتحدة للشباب للتغير المناخي، وتحويل المنشآت الشبابية والرياضة التابعة للوزارة إلى منشآت خضراء صديقة للبيئة.

حضر اللقاء: الدكتورة عبير شقوير نائب الممثل المقيم للصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، ولمياء خيرت مسؤول ملف الشباب بصندوق الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، ومصطفى مجدي، معاون وزير الشباب والرياضة للسياسات، ومصطفى عز العرب رئيس الأداء التنفيذي لوحدة السياسات بمكتب الوزير.

ويهدف الاجتماع الإقليمي رفيع المستوى المنعقد بالمملكة الأردنية الهاشمية، إلى تمكين الممارسات ذات الصلة بتعلم النشء والشباب وتنمية مهاراتهم، وتمكين مساهمات الشباب في وضع حلول للتحديات التى تواجههم، والترويج لجدول أعمال مشترك عبر الحكومات والقطاع الخاص والشباب ومنظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة، فضلا عن إنشاء منتدى يسهم في تبادل الممارسات الجيدة والمشاركة في إيجاد المزيد من الحلول.