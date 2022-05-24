وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا حول أعمال إنشاءات «بني سويف الأهلية»

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، حول متابعة الموقف التنفيذي وسير العمل، بجامعة بني سويف الأهلية.

وأوضح التقرير أن أعمال الإنشاءات والتجهيزات بجامعة بنى سويف الأهلية تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة مسبقًا، وكذلك تنفيذ التجهيزات الفنية وفقًا للمواصفات المُتفق عليها.

مدرجات وفصول تدريسية ومعامل وورش تدريب مجهزة

وأوضح الدكتور أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعة تضم عدة مباني منها «المباني الإدارية، والمباني الأكاديمية الخاصة بالقطاعات الطبية والهندسية، والعلوم الإنسانية، ومباني المعامل والورش، وسكن للطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية»، وتضم مباني الكليات مدرجات وفصول تدريسية ومعامل وورش تدريب مجهزة بأحدث الوسائل والأجهزة التكنولوجية ومكاتب إدارية، لتقديم تجربة تعليمية متميزة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعة تُقام على مساحة 39 فدانًا، وبتكلفة إجمالية تصل إلى مليار و964 مليون جنيه، مشيرًا إلى تنفيذ الجامعة على مرحلتين، المرحلة الأولى تضم 7 كليات طبية وهندسية، موضحًا أن مُعدلات التنفيذ بلغت نسبة 69.1%.

30 برنامجًا دراسيا في مختلف التخصصات

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجامعة تقدم في مرحلة التشغيل الأولى برامج دراسية جديدة بواقع 30 برنامجًا في تخصصات، «الصيدلة Pharma D، الطب والجراحة العامة، طب الفم والأسنان، العلاج الطبيعي، الإلكترونيات واتصالات الفضاء، الطاقة الجديدة والمُستدامة، التصميم المعماري والعمارة الرقمية، برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، هندسة الأمن السيبراني، علوم المواد وتكنولوجيا النانو، جيولوجيا البترول والتعدين، الكيمياء الحيوية، العلوم والهندسة الضوئية، الكيمياء التطبيقية، الصحافة الرقمية والتليفزيونية، الإنتاج التليفزيوني والسينمائي»

وأشار إلى أن البرامج تضم أيضا «برنامج المحاسبة باللغة الإنجليزية، المحاسبة والتمويل الدولي، ريادة الأعمال وإدارة المشروعات، تصميم وفنون الوسائط الرقمية، السياسة والاقتصاد، التنمية المُستدامة والسكان، علم النفس التطبيقي، المساحة والخرائط ونظم المعلومات، برنامج اللغة العربية وتقنياتها الحاسوبية، وبرامج اللغات وآدابها من الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والصينية، والروسية».