الإسكان: الانتهاء من مشروع «زهور 15 مايو» تمهيدا لتسكين المستحقين

تفقد المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، يرافقه المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة 15مايو ومسئولو الجهاز، عدداً من المشروعات التنموية والاستثمارية بمدينة 15 مايو، للوقوف على سير الأعمال في مواقع العمل المختلفة والمناطق السكنية والخدمية بالمدينة، وذلك في ضوء الحرص على إنجاز خُطة الدولة الشاملة وتعليمات القيادة السياسية للانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات القومية في التوقيتات المحددة.

مشروع زهور 15 مايو

وتابع مسئولو وزارة الإسكان، مشروع زهور 15 مايو والذي يُعد المجتمع العمراني المتكامل ويشمل على 42 عمارة سكنية، و834 حظيرة نموذجية، ومحطات تجميع ومنطقة للمخازن ومنطقة خدمات تحتوي على سوق تجارية ومدرسة وحضانة ومركزا طبيا بداخل سور بتكلفة استثمارية تقدر بـ 550 مليون جنيه تقريباً، استعداداً للافتتاح المرتقب ضمن خطة تطوير العشوائيات التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير المناطق العشوائية الخطرة، وتم الانتهاء منها وفي انتظار تسكين المستفيدين من الوحدات.

منطقة النرجس.. 465 عمارة سكنية تضم 11160 وحدة سكنية لمحدودي الدخل

ثم قام مسئولو الوزارة بتفقد منطقة النرجس وتضم 465 عمارة سكنية تضم 11160 وحدة سكنية لمحدودي الدخل «إسكان اجتماعي»، بقيمة استثمارات 3 مليارات جنيه ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «سكن لكل المصريين»، نموذج الـ 90 مترا مسطحا، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 35% طبقاً للبرامج الزمنية المحددة لتسليم الوحدات لمستحقيها.

وفي نهاية الجولة، تفقد مسئولو الإسكان منطقة الـ 250 فدانا الاستثمارية للتأكد من سرعة تجهيز قطع الأراضي وتسليمها للمستثمرين، فور الانتهاء من الخطوط النهائية لأعمال المرافق ورصف الطرق، مشيداً بالجهد المبذول من قبل الإدارات المختلفة بالجهاز في تنمية المدينة في كافة محاورها.

وأكد مسئولو الوزارة ضرورة الاهتمام بتطوير المحاور الرئيسية للمدينة، وكذا الاهتمام بالتشجير والمسطحات الخضراء، والتعاون مع المستثمرين والسكان في كافة المبادرات الخاصة بتجميل المدينة، والانتهاء من المشروعات المختلفة في التوقيتات المحددة طبقاً للبرامج الزمنية، وبالمستوى الفني اللائق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.