نائب: الحوار الوطني تحدٍ جديد للأحزاب للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إنّ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للأحزاب لإجراء حوار وطني شامل، يأتي تزامنا مع الانتقال نحو مشارف الجمهورية الجديدة التي يكون للأحزاب والقوى السياسية فيها دور فعال، مشيرا إلى أنّ الحوار الوطني سيكون مهمة جديدة مُلقى على عاتق الأحزاب بتكليفات رئاسية، ما يتطلب من كل حزب غض النظر عن المصالح الفردية أو الشخصية والمضي معا نحو تحقيق المصلحة العامة للدولة.

فرصة جديدة لدعم الحياة السياسية والحزبية

وأكد الجندي، في بيان له، أنّ الحوار الوطني فرصة جديدة لدعم الحياة السياسية والحزبية في مصر، بما يحقق في النهاية الوصول إلى آليات تنفيذ خطوات الإصلاح السياسي، والذي بدأ في مصر منذ تولي القيادة السياسية بزعامة الرئيس السيسي مقاليد الحكم، والذي آمن بدور الأحزاب والقوى السياسية في المشاركة بتحمل المسؤولية الوطنية للنهوض بالدولة.

وعن مستهدفات الحوار الوطني، أشار الجندي، إلى أنّ هناك أولوية قصوى للجانب الاقتصادي على مائدة الحوار الوطني، في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي يمر بها العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية، ومن قبلها أزمة كورونا، والتي كان لها تداعيات اقتصادية سلبية أثرت على اقتصاديات دول عظمى، الأمر الذي يجعل للمحور الاقتصادي أولوية على طرح الحوار الوطني للوصول من خلاله إلى إيجاد حلول يمكن اتباعها لتخفيف العبء من على كاهل المواطن، خاصة محدود الدخل المتأثر بسرعة بأي تخبط اقتصادي.

مائدة الحوار الوطني

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنّ هناك أولويات كبيرة على مائدة الحوار الوطني تتمثل في كيفية دعم الدولة المصرية في مجابهتها للإرهاب، فضلا عن النظر إلى آليات تنفيذ القرارات الاقتصادية التي أعلن عنها دولة رئيس الوزراء خلال المؤتمر الأخير، باعتبار أنّ مردودها إيجابيا في دفع عجلة الإنتاج وتهيئة بيئة استثمارية على أعلى مستوى.

وطالب مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، الأحزاب والقوى السياسية بصياغة مسودة نهائية تتضمن أولويات المشكلات الموجودة في المجتمع، ومحاولة فتح باب نقاش موسع حولها يأتي بنتائج يتم الاستفادة منها في مواجهة التحديات والتداعيات التي تمر بها مصر، فضلا عن وضع المواطن محور أولي للمناقشة، والعمل على تفنيد المشكلات الحيوية التي تواجهه، بما ينعكس في النهاية على تحقيق الصالح العام.