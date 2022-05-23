ضياء رشوان يدعو الصحفيين لإرسال مقترحاتهم بشأن الحوار الوطني

وجّه ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، الدعوة للزملاء أعضاء النقابة لإرسال مقترحاتهم لقضاياهم في الحوار الوطني.

وقال رشوان في بيان له: «الزميلات والزملاء الكرام أعضاء النقابة، تلقيت دعوة من الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب لتمثيل نقابة الصحفيين في الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية في إفطار الأسرة المصرية يوم 26 أبريل الماضي، ممثلاً لنقابتنا العريقة».

اجتماع مجلس نقابة الصحفيين

وتابع: «ولما كان الحوار الوطني شاملاً لكل قضايا الوطن، وبالنسبة لنا ما يخص مهنتنا وأحوالنا ونقابتنا، فإنني أتطلع لأن أتلقى منكم مقترحاتكم فيما يجب مناقشته في ذلك الحوار باسمكم لأخذ قرار به من مجلس النقابة في اجتماع طارئ يُعقد قريبًا جدًا».

محاور مقترحات الصحفيين للحوار الوطني

واقترح رشوان، في بيانه، أن تكون مقترحات الصحفيين متعلقة بالمحاور التالية:

أولاً: المحور التشريعي، ويشمل كل ما يرون تعديله أو إضافته أو حذفه في القوانين واللوائح ذات الصلة بالصحافة، مؤسسات وممارسة مهنية ونقابة.

ثانيًا: محور الممارسة المهنية، ويشمل كل ما يرونه ضروريًا لإتاحة ممارسة مهنية جادة وحرة وقادرة على أداء رسالة مهنتنا السامية تجاه المجتمع.

ثالثًا: محور الأوضاع العملية والنقابية والمادية والمهنية الواجب توافرها تشريعيًا أو تنفيذيًا، لتسهيل عمل الصحفيين وتوفير شروط عمل تناسب مهنتهم وظروفهم بصورة مستقرة.

واختتم نقيب الصحفيين بيانه: «زميلاتي وزملائي الكرام، أتطلع لتلقي مقترحاتكم حتى الساعة السادسة من مساء الخميس القادم الموافق 26 مايو ليتسنى تجميعها وعرضها على المجلس، ويتم هذا بإحدى الطريقتين التاليتين:

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