كييف تناشد دول العالم بعدم شراء الحبوب الأوكرانية المسروقة

دعا وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، اليوم الثلاثاء، دول العالم لعدم شراء الحبوب الأوكرانية المسروقة من قبل روسيا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

أوكرانيا تعلق رسوم الاستيراد

أيد البرلمان الأوكراني، في وقت سابق، تعليق رسوم الاستيراد لمدة عام، على جميع الصادرات الأوكرانية، لدعم اقتصاد البلاد.

ويأتي قرار تحرير التجارة مؤقتا، الذي تم إقراره بأغلبية 515 صوتًا، مقابل 32 رافضا، وامتناع 11 عن التصويت، ردًا على تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا، التي تعيق قدرة البلاد على التجارة.

أبرز الرسوم الملغاة

تم التعجيل بهذه التدابير، لتمكين اعتمادها في جلسة عامة، إذ ستلغى رسوم الاستيراد بالكامل على المنتجات الصناعية، ورسوم الدخول على الفاكهة والخضروات، بالإضافة إلى رسوم مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية على واردات الصلب لمدة عام واحد.