وزير خارجية روسيا: تقدم إيجابي في المفاوضات مع أوكرانيا

بعد جدل حول حقيقة ومدى إحراز تقدم في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن الجولة الأخيرة من المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول، أمس، الثلاثاء، سجلت تقدمًا إيجابيًا.

لافروف: تقدم إيجابي بدون نتيجة نهائية

وقال لافروف للصحفيين، على هامش المؤتمر الثالث لوزراء خارجية دول جوار أفغانستان: «نرى أن نتائج المفاوضات التي جرت في إسطنبول أمس قد سجلت تقدما إيجابيا، لكنها لم تحقق نتيجة نهائية» وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وكان كبير المفاوضين الروس مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، قد أشار إلى أن أوكرانيا أعلنت خلال المفاوضات عن استعدادها لتنفيذ المطالب الرئيسية التي تُصر عليها روسيا في السنوات الأخيرة، وعلى رأسها عدم الانضمام لحلف الناتو.

في المقابل اعترف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بحدوث تقدم أيضا في المفاوضات مع روسيا، مشيرا إلى تجاوب أوكراني مع عدد من المطالب الروسية وعلى رأسها حياد أوكرانيا وعدم انضمامها لحلف الناتو.

وزير الخارجية فرنسا: لم تُحرز تقدما

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، قد صرح في وقت سابق بأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لم تحرز تقدما، وذلك حسبما نقلت سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.