البرلمان الأوكراني يسمح بتجنيد الأجانب في الاستخبارات والجيش

أعلن نائب في البرلمان الأوكراني «مجلس الرادا»، تبني قرار جديد يسمح بتوظيف المواطنين الأجانب في أجهزة الاستخبارات والقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية، وهو القرار الذي يأتي في ظل اتهامات من جانب روسيا لنظام كييف بأنه تابع للولايات المتحدة والغرب، حسب وصف موسكو.

السماح للأجانب بالعمل في الاستخبارات

وذكر النائب عن حزب التضامن الأوروبي أليكسي غونتشارينكو، على قناته عبر تيليجرام، أن القرار الجديد للبرلمان الأوكراني يسمح للمواطنين الأجانب بالعمل في الاستخبارات، وكذلك أداء الخدمة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية لفترة ما بين ثلاث وخمس سنوات.

وحذرت روسيا، في وقت سابق، الأجانب أو المرتزقة الذي يحاربون إلى جانب الجيش الأوكراني بأنه لن تتم معاملتهم كأسرى حرب بما يتمتعون به من حقوق تكفلها الاتفاقات الدولية، وإنما تتم معاملتهم وفقا للقانون الروسي.

حظر علامتي Z وV

ووفقا لـ غونتشارينكو، تبنى البرلمان الأوكراني، اليوم، أيضا، قانونا يحظر استخدام علامتي Z وV اللتين أصبحتا من أبرز رموز العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتصنيف روسيا دولة إرهابية، وحظر الترويج لحكومتها.

وصادق البرلمان الأوكراني كذلك على دعوة البرلمانات الأجنبية والمؤسسات الدولية إلى تصنيف تصرفات القوات الروسية في أوكرانيا باعتبارها إبادة جماعية، فضلا عن اللجوء إلى المنظمات الرياضية الدولية لطلب منع الرياضيين الروس والبيلاروسيين من المشاركة في المسابقات الدولية، وإقالة الموظفين الذين يحملون جنسية هاتين الدولتين.