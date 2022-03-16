أوكرانيا تعلن مقتل 103 أطفال منذ بدء الحرب الروسية على البلاد

أعلنت السلطات الأوكرانية، مقتل 103 أطفال منذ بدء العمليات العسكرية الروسية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية، عن تدمير 128 منشأة عسكرية أوكرانية خلال 24 ساعة، مشيرة إلى إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية و4 مسيرات خلال 24 ساعة.

روسيا تدمّر 128 منشأة عسكرية أوكرانية خلال 24 ساعة

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أنّه جرى تدمير أكثر من 1350 دبابة و111 مقاتلة في أوكرانيا منذ بدء الحرب.

وفي السياق ذاته، قال مستشار الرئيس الأوكراني، إنّ القوات الأوكرانية شنّت عمليات مضادة في مناطق عدّة، غيرت الوضع بالكامل، فيما أشار مسؤول أوكراني، إلى أنّ قوات روسية أطلقت النار من داخل مستشفى في ماريوبول، وهددت الممر الإنساني الخاص بإخراج المدنيين.