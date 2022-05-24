أسعار النفط تتراجع بسبب مخاوف الركود العالمي.. البرميل بـ110 دولارات

انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، إلى ما دون 110 دولارات للبرميل، اليوم الثلاثاء، بعد أن أغلقت ثابتة في الجلسة السابقة، إذ أثرت المخاوف من ركود عالمي محتمل وتوقعات الطلب الصعبة على أسعار النفط.

ويعتبر مؤشر غرب تكساس الوسيط «WTI» للخام الأمريكي هو السلعة الأكثر تداولًا في العالم.

وأشار القادة السياسيون ورجال الأعمال، إلى خطر حدوث ركود عالمي في قمة دافوس الاقتصادية السنوية وسط تهديدات متعددة، وقالت كريستالينا جورجيفا العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي إنها لا تتوقع ركودا للاقتصادات الكبرى لكنها لا تستبعد حدوث ركود.

مخاوف من ارتفاع أسعار النفط

كما أعرب المستثمرون، عن قلقهم من أن أسعار النفط المرتفعة يمكن أن تقلل من استهلاك الوقود في جميع أنحاء العالم.

في غضون ذلك، قدمت المخاوف المستمرة بشأن شح المعروض العالمي والآمال بعودة الطلب في الصين بعض الدعم لأسعار النفط الخام.

أزمة كبيرة في المعروض النفطي

وذكرت أرامكو السعودية لـ«رويترز»، أن العالم يواجه أزمة كبيرة في المعروض النفطي حيث تخشى شركات الطاقة الاستثمار في القطاع لأنها تواجه ضغوطا تتعلق بالطاقة الخضراء.

تاريخيًا، وصل النفط الخام إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147.27 دولار للبرميل في يوليو من عام 2008، وسط توقعات أن يتم تداول النفط الخام عند 114.25 دولار أمريكي للبرميل بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط مؤشرات على أنه سيتم التداول عند 127.04 دولار أمريكي للبرميل في غضون 12 شهرًا.