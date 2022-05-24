العثور على جثة فتاة طافية في ترعة أوسيم.. مُبلغ بغيابها

تكثف مباحث الجيزة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة فتاة في ترعة أوسيم، وتم نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة، كما صرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثمان؛ تمهيدا لتفريغها.

جثة طافية في مياه ترعة أوسيم

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم أحمد فرحات رئيس مباحث قسم شرطة أوسيم، يفيد بالعثور على جثة فتاة طافية في مياه ترعة أوسيم بدائرة قسم الشرطة.

الفتاة مريضة نفسيا

وبالانتقال تبين وجود جثة فتاة طافية في مياه ترعة أوسيم، وعلى الفور تم التنسيق مع شرطة الإنقاذ النهري، وتمكنت من انتشال الجثة، وبالفحص تبين أن الجثة لفتاة ترتدي كامل ملابسها، وأنها مريضة نفسيا ومُبلغ بغيابها ولا يوجد أي شبهة جنائية في وفاتها.

تسليم الجثة لذويها

تم تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لحين تسليمها لذويها، وتتولى النيابة التحقيق في الواقعة.