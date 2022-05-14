انتشال جثة «غريق بنها» بعد يومين من البحث (فيديو)

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالتعاون مع غواصين الخير من انتشال جثة الطالب الذي لقي مصرعه غرقا أثناء الاستحمام بصحبة زملائه عقب أداء الامتحان بالصف الثاني الإعدادي الخميس الماضي، وقد عثر على جثته عند مدينة كفر شكر، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

غرق طالب في نيل بنها

كانت قرية الرملة دائرة مركز شرطة بنها قد شهدت واقعة غرق طالب، 14 عامًا، لقي مصرعه غرقًا في مياه النيل أثناء الاستحمام بصحبة زملائه عقب أداء الامتحان بالصف الثاني الإعدادي أول أمس، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الجثة من المياه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

احتفل بانتهاء الامتحانات قبل الغرق

وقالت أسرة «يوسف»، إنه خرج من أداء آخر امتحان في الصف الثاني الإعدادي الخميس الماضي رفقة عدد من زملائه، وذهب للاحتفال معهم، وقرروا التوجه إلى فرع نهر النيل بقرية الرملة في بنها، وأثناء لعبهم واستحمامهم في المياه انزلقت قدمه في المياه وغرق وفشل أصدقائه في إنقاذه، وخاف أقرانه من إخبارهم بما حدث وأنكروا وجوده، وبحثوا عنه منذ أمس حتى اعترف أحد أصدقائه بما حدث ومنذ ذلك الوقت كثفت جهود قوات الإنقاذ النهري بالتعاون مع الأهالي في البحث عنه في مياه النيل.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة بنها يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بغرق طفل يدعى «يوسف.ا.ع»، 14 عامًا، في النيل بقرية الرملة منذ الخميس الماضي.

انتقلت أجهزة الأمن وقوات الإنقاذ النهري، وتبين أن الطالب كان بصحبة زملاءه عقب خروجهم من امتحان الصف الثاني الإعدادي وتوجهوا لأحد الأماكن على النيل بقرية الرملة بغرض الاستحمام ونزلوا جميعًا فغرق وخرج زملاء.