استمرار البحث عن غريق بحر العريش.. والأهالى يطالبون بتوفير فرق إنقاذ

طالب أهالي العريش الجهات المسؤولة، بضرورة العمل على توفير منقذين دائمين بساحل البحر، بعد زيادة عدد حالات الغرق بين الشباب والأطفال، والتي كان آخرها أمس، حيث غرق طالب بكلية التجارة 24 عاما، وحتى الآن لم يتم انتشال جثمانه من المياه.

ويقول الدكتور محمود شهدي، الخبير في مركز الإرشاد والصحة النفسية بإدارة العريش التعليمية، في تصريح لـ«الوطن» إنه يجب أن يكون هناك حواجز للتحكم في وصول التيارات والدوامات في المياه، وأن يتم فتح مراكز مجانية لتعليم السباحة بساحل البحر، والتدريب على مهارة الإنقاذ، ووضع لوائح بساحل البحر عن المناطق التي بها دوامات ومناطق خطرة بساحل المدينة.

ضرورة تواجد منقذين بساحل العريش

وطالب إبراهيم الكاشف، أحد أهالي العريش، بضرورة أن يتم التدخل بصورة عاجلة لوضع حد لحالات الغرق التي تتم بساحل العريش، وإعادة تواجد منقذين تابعين لمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، وتخصيص المحافظة بند مكافآت لهم.

جهود البحث تواصل عملها للعثور على الطالب الغريق

هذا وتواصل جهود البحث لليوم الثاني على التوالي لمتطوعين من الصيادين بحي أبو صقل بالعريش، في محاولة لانتشال جثمان الطالب الذى غرق بعرض البحر ظهر أمس، وكانت قد فشلت جميع المحاولات للعثور عليه بين الصخور والدوامات

التيار سحبه للداخل واختفى عن الأنظار بعدها مباشرة

وأكد شهود عيان من أصحاب «الكافيهات» بساحل العريش أن الطالب نزل في البحر للاستحمام، ولكن التيار جرفه للداخل، وأختفى عن الأنظار بعد أقل من 5 دقائق، ليتم إبلاغ الجهات المسؤولة، والمتطوعين من الصيادين، وتجري الآن عملية البحث عنه.

هذا وقد غرق طفل آخر في الصف السادس الابتدائى يوم عيد الفطر الماضي، وقد تم العثور عليه بعد 10 أيام بجهود متطوعين من أهالى العريش، بعد أن وجدت جثته عالقة بأحد الصخور بقاع المنطقة القريبة من ألسنة الكورنيس بالقرب من أحد الفنادق بساحل العريش.