أم «يوسف» غريق بني سويف تجمع أصحابه أمام البيت: «21 يوماً ومطلعش»

«شايفة ابني فيهم، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، مش سايبني خالص، كل شوية بيروحوا ويرجعوا عليا»، كلمات بسيطة قالتها والدة الطفل «يوسف»، الذي لقى مصرعه غرقاً في بني سويف قبل نحو 3 أسابيع، عن أصدقاء ابنها الذي تجمعوا أمام المنزل لمواساتها، نظراً لأنه لم يتم العثور على أي أثر لابنها الطالب في المرحلة الإعدادية، حتى الآن، رغم المحاولات المكثفة لجهود انتشاله من قبل قوات الإنقاذ النهري والأهالي والصيادين بالمنطقة.

والدة غريق بني سويف لأصدقائه: «شايفة ابني فيكم»

وبعد أداء أسرة «يوسف» صلاة الغائب عليه أمس الجمعة، في مساجد قرية «أشمنت»، التابعة لدائرة مركز ناصر، في شمال محافظة بني سويف، جلست والدة الطفل أمام منزلها، تستقبل أصدقاء ابنها، تسمع لحكاياتهم معه، قائلة: «أنتم ولادي، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، ابني يوسف كان بيحبكم وأنا والله».

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أصدقاء يوسف غريق بني سويف يقرأون القرآن أمام منزله على روحه

وحرص أصدقاء «يوسف» على تلاوة القران الكريم على روحه أمام منزله، وقاموا بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، حيث تحدث صديقه «علي» قائلاً: «كان بيحفظ معايا قرآن، ورغم سنه الصغير 16 سنة، إلا أن أعماله كانت كبيرة، كان دائماً ومحباً لأعمال الخير، لا يتوقف عن المساعدة، كذلك مداومته على الصلاة وقراءة القرآن الكريم، كان بيبقى نفسه يصلي بالناس».

تفاصيل غرق طالب بالمرحلة الإعدادية في نيل بني سويف منذ 21 يوماً

ولقى الطفل «يوسف مسعد»، 16 سنة، طالب في الصف الثالث الإعدادي، مصرعه غرقاً أثناء استحمامه بمياه نهر النيل، أمام معدية قرية «أشمنت»، التابعة لمركز ناصر، شمال محافظة بني سويف، منذ يوم 24 من شهر أبريل الماضي، ولم يُعثر على جثمانه حتى الآن.

وتلقى والده «مسعد علي عبدالمقصود» العزاء في ابنه الراحل، عقب تأدية صلاة الغائب على ابنه بمساجد قرية «أشمنت»، بمركز ناصر، مسقط رأسه، أمس الجمعة، بعد مرور نحو 3 أسابيع من البحث عن جثمانه دون العثور على أي أثر له.