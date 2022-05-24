الأرصاد: ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة ورياح نشطة شمالا (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة، حيث سجلت العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية، ويتوقع اليوم أن يكون هناك ارتفاع آخر في درجات الحرارة، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من الصحراء، كما سيشهد اليوم نشاط للرياح في السواحل الشمالية الشرقية وبعض مناطق سيناء.

زيادة سطوع أشعة الشمس نهارا

وأضافت عضو المركز الإعلامية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أنّ البلاد ستشهد زيادة في سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، ما يزيد احساسنا بالأجواء الحارة على أغلب المناطق الموجودة في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد.

أجواء مائلة للحرارة بالسواحل الشمالية

وتابعت عضو المركز الإعلامية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الأجواء ستكون مائلة للحرارة على محافظات السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد في فترات النهار، موضحةً أن محافظات جنوب الصعيد هي أكثر المناطق التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة.

وأردفت عضو المركز الإعلامية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّها تتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على الأقصر وأسوان 37 و48 درجة مئوية، يليها محافظات شمال الصعيد ثمّ القاهرة الكبرى، وفي فترات الليل سنشعر بارتفاع طفيف في درجات الحرارة مع ارتفاع نسبي في الرطوبة وهو ما يشعرنا بأجواء لطيفة.