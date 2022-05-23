هل تتعرض مصر للعاصفة الترابية التي ضربت الخليج؟.. «الأرصاد» توضح

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة ما جرى تداوله عن أن مصر ستتعرض لموجة من الرياح المثيرة للأتربة، كالتي تتعرض لها عدد من دول الخليج في الفترة الحالية، إذ ذكر أن الأيام الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، لكن دون وجود ظواهر جوية تُؤثر على أنشطة المواطنين اليومية، مؤكدًا أن درجة الحرارة سترتفع نحو 4 درجات مقارنة بالحرارة على مدار الـ72 ساعة الماضية.

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى

وأضاف «شاهين»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه من المتوقع أن تُسجل درجة الحرارة غدًا في القاهرة 34 كدرجة مئوية عظمى، على أن تصل لـ36 درجة مئوية على نهاية الأسبوع الجاري، مؤكدًا أن الكتل الهوائية المؤثرة على دول الخليج تختلف تمامًا عن الكتلة الهوائية التي تؤثر على الدولة المصرية، إذ سنشهد في مصر نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية

وأشار مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أيضًا تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، لكن نسبة سقوط تلك الأمطار لا تتعدى الـ30%، مؤكدًا أن الأيام المقبلة سيسود طقس معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يسود طقس حار على جنوب البلاد، و لن تشهد الأيام المقبلة سوى مجرد ارتفاعات في درجات الحرارة فقط.

دول الخليج تتأثر برياح شمالية غربية تعبر من البحر المتوسط

وأوضح الدكتور محمود شاهين، أن الكتل الهوائية التي تؤثر على مناطق الخليج تختلف تمامًا عن الكتل الهوائية التي تؤثر على مصر، إذ تؤثر على مصر رياح شمالية شرقية قادمة من البحر المتوسط وبمرورها على الأرض ترفع درجات الحرارة، أما دول الخليج فتتأثر برياح شمالية غربية تعبر من البحر المتوسط.