حبس 6 متهمين بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما

أمرت النيابة العامة، حبس عدد 6 متهمين بنشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن الانضمام لجماعة إرهابية الهدف منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، وتعطيل الدولة المصرية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

نشر أخبار كاذبة

وخلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين الـ6، وجهت لهم عدة تهم منها نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن الانضمام لجماعة إرهابية الهدف منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتكدير الأمن والسلم العام.

زعزعة الثقة في الدولة المصرية

كما وجهت النيابة العامة لهم أيضا، تهم زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وتكدير السلم العام وذلك في إطار التعليمات التي يتلقونها من الجماعة الإرهابية التي ينتمون إليها، وارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، بالإضافة إلى الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

ويحاول المتهمون التواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية لإعادة النظام الإخواني السابق، من خلال الظهور فيها والتعبير عن احتجاجهم، في محاولة منهم لتحريض الشعب ضد الدولة المصرية.