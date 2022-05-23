النواب وقادة الفكر يضعون روشتة «الشباب وصناعة التغيير» بالإسكندرية

نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية، مساء اليوم الاثنين، مؤتمر الشباب وصناعة التغيير، بمدينة الإسكندرية، بحضور الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وعدد من قادة الفكر وأعضاء مجلس النواب والشيوخ ووزراء سابقين.

خالد عبد العزيز: مشاكل القوى العاملة تحل بالسياسة والأحزاب

وأكد الدكتور خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، خلال الجلسة الافتتاحية حول الشباب ورؤية الحوار الوطني، التي عُقدت في أحد فنادق الإسكندرية، أن كل فئة عمرية في مصر لديها أكثر من 1.5 مليون مواطن، مشدداً على أن تلك القوى العاملة غير مستخدمة جيداً، وأكد أنه لن تحل مشاكلهم إلا بالسياسة والأحزاب وتداول الأصوات والأراء.

غادة علي: ضرورة تأهيل الشباب قبل التمكين

ومن جانبها، قالت الدكتورة غادل علي، عضو مجلس النواب وعضو هيئة التدريس بجامعة القاهرة، إن «الحوار الوطني يعني صنع الحاضر والمستقبل بأيدينا»، مؤكدةً على ضرورة تأهيل الشباب قبل التمكين، مع ضرورة إدراك احتياجات الشباب وتحفيزهم.

محمد عبد العزيز: الرئيس السيسي يسمع الشباب

فيما ذكر النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، تفاصيل عدة على مشاركة الشباب في حملة «تمرد»، حيث أنهم استقبلوا في يومهم الأول 22 ألف شاب متطوع، للمساعدة فى جمع التوقيعات.

ولفت «عبد العزيز» إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في لقاء له مع الشباب يوم 3 يونيو 2013، قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية، طلب أن يستمع إلى رأي الشباب في البداية، قبل الحضور من قيادات الدولة، وهو ما استمر بعد توليه الرئاسة، عبر مؤتمر الشباب والحوار الوطني، مما يجعله حالياً متفائل بمدى الوعي والثقافة والإدراك لقضايا الوطن.