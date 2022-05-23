«دفاع النواب» تستمع لخطة تنمية سيناء.. ورئيس اللجنة: فخورون بما تحقق

عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، اجتماعا للاستماع إلى رؤية الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء لأعمال وآفاق التنمية، للوقوف على مشروعات الدولة العملاقة التي تتم داخل شبه جزيرة سيناء، لارتباطها بالأمن القومي.

وقال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب، إن ما تشهده سيناء من تنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يجعلنا فخورين بما جرى إنجازه من مشروعات كبيرة، مؤكدا أن القيادة السياسية تضع سيناء في بؤرة الاهتمام الأولى، من خلال تخصيص ميزانية تصل إلى 700 مليار جنيه لإعمار سيناء.

رئيس دفاع النواب يشكر القوات المسلحة

وجه العوضي، الشكر للقوات المسلحة والقيادة السياسية وقوات الشرطة الباسلة على جهودهم الكبيرة في استعادة الأمن والاستقرار في تلك البقعة الغالية على المصريين جميعا، لافتا إلى أن اللجنة استمعت لشرح وافٍ عن خطة تنمية سيناء، ما يجعلنا متفائلين كثيرا بتحقيق مستقبل واعد في سيناء.

المشروعات القومية الكبرى

إشار إلى أنه جرى تنفيذ مئات المشروعات القومية الكبرى في سيناء في كل المجالات والتخصصات في عهد الرئيس السيسي، من بينها تنفيذ الأنفاق الجديدة أسفل قناة السويس، إضافة إلى إنشاء المناطق اللوجستية داخل المواني، وذلك في إطار تنمية وتطوير محور قناة السويس، وإنشاء التجمعات العمرانية والجامعات بسيناء، كجامعة الملك سيناء وجامعة العريش والمدارس والمعاهد.

وقال لطفي شحاتة عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية نجحت في وضع سيناء من جديد على خريطة التنمية في مصر، وهو ما سينعكس على الأمن القومي المصري بالإيجاب، مؤكدا أن ما حدث من تنمية في سيناء، إنجاز ضخم لم يكن ليتحقق لولا بسالة قواتنا المساحة ورجال الشرطة.

وأوضح شحاتة، أن سيناء شهدت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خطوات سريعة لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين وسكانها، فقد زادت الرقعة الزراعية بها لتحويلها لسلة غذائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأنشئ بجنوب سيناء فقط 17 مزرعة على مساحة 726 فدانا، وتوفير فرص عمل لأبناء سيناء، بحسب تعبيره.

فيما قال اللواء علي الدين النجار، إن سيناء مطمع لكل قوى الشر، وهي شريان الحياة لمصر، فهي الأرض المقدسة التي استطاع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يعيد لها الاسم الحقيقي، وهي الأرض الوحيدة التي حدث فيها التجلي الأعظم.

وأوضح «النجار»، أن سيناء أرض الخير والنماء، فهي تتنوع بالنشاط الزراعي والسياحي، لافتا إلى أن سيناء لو تم زراعتها بالنباتات العطرية، ستكفي مصر كلها، مشيرا إلى أنه في حال تحويلها لمنطقة حرة ستكون منطقة متكاملة الخدمات.