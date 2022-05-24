السفير الفرنسي: مشروع متحف قناة السويس نافذة على المستقبل

تفقد السفير الفرنسي لدى القاهرة مارك باريتي مشروع المتحف العالمي لقناة السويس في الإسماعيلية، خلال زيارته لمبنى الإرشاد، وبحث سبل التعاون مع هيئة قناة السويس.

وقال السفير الفرنسي إن المتحف يعد ملتقى ثقافي وحضاري لربط الأجيال القادمة بتاريخ وحاضر القناة، ونافذة على المستقبل تدعم جهود التنمية والدور المحوري للقناة.

وأضاف خلال زيارته اليوم إلى مبنى الإرشاد، أن اللقاء شهد بحث إمكانية التعاون المصري الفرنسي لتنظيم ملتقى اقتصادي للشركات الفرنسية والمصرية الكبرى بمتحف قناة السويس بعد افتتاحه.

السفير يزور المتحف

وتفقد السفير الفرنسي عددًا من المشروعات القومية التي تقوم الهيئة بتنفيذها، شملت مشروع المتحف العالمي لقناة السويس، واستاد القناة الدولي، تلاها القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة ثم زيارة أنفاق الإسماعيلية.

وأبدى السفير مارك باريتي السفير الفرنسي في القاهرة سعادته بزيارته الأولى لقناة السويس والتي أعطته صورة واضحة عن استراتيجية التطوير بالهيئة والمشروعات القومية المختلفة التي تقوم بتنفيذها، مشيدًا بالخطوات التي تم اتخاذها في هذا الإطار.

وأشار السفير الفرنسي إلى أن هناك تطلعًا من كبرى الشركات الفرنسية للتعاون مع الهيئة، وتبادل الخبرات لدعم استراتيجية الهيئة بالتوجه نحو التحول الرقمي، وميكنة كافة الخدمات المقدمة للعملاء.

ربيع: الزيارة هي الأولى من نوعها

من جانبه قال الفريق أسامة ربيع، إن زيارة السفير الفرنسي مارك باريتي لهيئة قناة السويس بعد توليه مهام منصبه سفيرًا لدولة فرنسا في القاهرة هي الأولى من ونوعها مشيرًا إلى أن وفدًا رفيع المستوى رافقه من السفارة الفرنسية بالقاهرة ضم كل من السيد فيليب جارسيا المستشار التجاري، والسيد أولدنبرج رئيس البعثة الاقتصادية للسفارة.

وقال «ربيع»، إن الهيئة تحرص على تعزيز الدور المحوري لقناة السويس لتظل حلقة وصل رئيسية لربط الشعوب والحضارات، وخدمة الإنسانية وشريان رئيسي للتنمية والرخاء.

واستعرض الفريق ربيع الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية، لتعظيم الاستفادة من قناة السويس وتنمية المنطقة المحيطة وتحويلها لمركز لوجيستي وصناعي عالمي ومنطقة جاذبة للاستثمارات، كما اطلع الحضور على مستجدات استراتيجية التطوير والتحديث التي تنتهجها الهيئة والتي تستهدف استمرار تطوير المجرى الملاحي للقناة، وتحديث الأسطول البحري.