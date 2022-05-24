محافظ الشرقية يتفقد مشروع إنشاء عمارات سكن كريم

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مشروع إنشاء عمارات سكن كريم بقرية قصاصين الشرق التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، بإنشاء سكن كريم يليق بالمواطنين.

إنشاء 4 عمارات سكنية على مساحه 5 آلاف متر

وأطلع المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية محافظ الشرقية على الموقف التنفيذي للمشروع، موضحًا أنه جار تنفيذ أعمال إنشاء 4 عمارات سكنية على مساحة 5 آلاف متر شاملة حظائر نموذجية يستخدمها المواطنون في تربية الدواجن والماشية، لافتًا إلى أن ذلك يأتي تماشيًا مع طبيعة الحياة في الأرياف.

العمارة تتكون من 4 طوابق

ولفت رئيس مركز ومدينة الحسينية إلى أن كل عمارة تتكون من 4 طوابق كل طابق به وحدتين سكنيتين بإجمالي عدد 32 وحدة سكنية حيث بلغت نسبة التنفيذ 70% وجار مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات لسرعة الانتهاء من المشروع طبقاً للجدول الزمني المحدد.

تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات

وأشاد المحافظ بالجهد المبذول من الشعبة الهندسية بالقوات المسلحة، وكافة الجهات المعنية للتعاون المثمر والبناء وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات الهامة والحيوية والتي ستغير خريطة الريف المصري، وتساهم في الارتقاء بالمستوى الإقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي لقاطني قرى مركز الحسينية.