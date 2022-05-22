تجديد حبس «بوسي» مستريحة الشرقية 15 يوما.. توقفت عن صرف الأرباح 6 أشهر

قررت الجهات المختصة تجديد حبس سيدة تدعى «بوسي» مستريحة الشرقية، 15 يوما على ذمة التحقيق في بعض القضايا، والمتهمة فيها بالاستيلاء على أموال الأهالي بزعم تشغيلها وإعطائهم نسبة من الأرباح.

أمن الشرقية يتلقي بلاغات باتهام سيدة على أموال الأهالي

وكانت اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من قسم شرطة ثان الزقازيق، يفيد تلقي القسم عدة بلاغات من عدة سيدات باتهام «م. ي»، 49 عاما، مدرسة بإدارة غرب الزقازيق التعليمية، بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وصلت لعدة ملايين.

تجديد حبس المتهمة 15 يوما على ذمة التحقيقات

وأشارت الضحايا، خلال البلاغات، إلى أن المتهمة حصلت منهم على الأموال بزعم استثمارها في تجارة الأجهزة الكهربائية ومفروشات العرائس وبيعها وإعطائهم نسبة من الأرباح، مشيرين إلى أنها توقفت عن منحهم أي أرباح منذ نحو 6 أشهر، ما دفعهم لتقديم بلاغات ضدها.

وحُرر المحاضر اللازمة، وأُخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات، وتم إلقاء القبض عليها وتقرر تجديد حبسها 15 يوما.

26 مايو الحكم على المتهمة في الاستيلاء على أموال سيدة

في السياق نفسه، قررت محكمة جنح قسم ثان الزقازيق حجز قضية متهمة فيها «بوسي» لجلسة 26 مايو للنطق بالحكم.

وكان احدي السيدات حررت منذ عدة أشهر بلاغا، وجهت خلاله اتهاما للمتهمة بالاستيلاء على مبلغ مالي منها، بزعم تشغيله وإعطائها أرباحا بنسبة 33%، وتم إحالة البلاغ إلى الجهات المختصة، والتي قررت إحالتها إلى المحكمة غيابيا، وبعد إلقاء القبض عليها تم عرضها على المحكمة حضوريا واصدرت المحكمة قرارها المتقدم.