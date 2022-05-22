محافظ الشرقية يُشدد على تكثيف أعمال متابعة حصاد وتوريد محصول القمح

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن موسم حصاد وتوريد القمح هذا العام يُعد موسماً استثنائياً يحتاج إلى تضافر جميع الجهود لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض، كونه يُعد أحد المحاصيل المهمة والاستراتيجية والتي تعتمد عليه الدولة بشكل كبير في سد احتياجات المواطنين من الغذاء.

تذليل العقبات أمام المزارعين

وجه محافظ الشرقية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين في عمليه توريد الأقماح للشون والصوامع لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام، مشددًا على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

حث المزارعين على توريد كامل حصة القمح

ومن ناحيته، أشار المهندس محمد خليفة وكيل وزارة الزراعة إلى قيام المديرية بتشكيل لجنة من إدارات «المتابعة الميدانية – الإرشاد الزراعي – التسويق – المكتب الفني»، وبحضور الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بالوزارة للمرور على عدد من حقول القمح بمراكز ومدن «ديرب نجم – الإبراهيمية – منيا القمح – الصالحية الجديدة»، وذلك لمتابعة أعمال الحصاد والتوريد وحث المزارعين على توريد كامل حصة القمح المقررة طبقًا للقرارات الوزارية لارتباطها بصرف مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم المقبل، واستعراض أهمية استخدام الأصناف الجديدة من التقاوي ذات الإنتاجية العالية وطرق الري الحديثة للمساهمة في توفير تكاليف الزراعة وترشيد استخدام مياه الري، وكذلك الاستعانة بالميكنة الآلية الحديثة في أعمال الحصاد.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أن اللجنة المُشكلة قامت بالمرور على عدد من الجمعيات الزراعية لمتابعة سير انتظام العمل الإداري بها ومتابعة عملية صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي للمزارعين وخاصة الأسمدة، وكذلك متابعة أعمال حماية الأراضي والتوعية بضرورة التصدي لأي تعديات في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.

يذكر أن إجمالي المساحة المزروعة قمح هذا العام بلغت 423 ألف و222 فدانا، بما يقارب 48.5 % من إجمالي المساحة المنزرعة بالمحافظة وبلغ متوسط الإنتاج للفدان 24 أردب حيث تم الانتهاء من حصاد 375 ألف و٤٠٥ فدادين قمح وتوريد 504232 ألف طن 462 كيلو قمح محلي حتى الآن.