حملات مكثفة للنظافة والإنارة ورفع الإشغالات في مدن كفر الشيخ

شهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، استمرار أعمال النظافة اليومية والتجميل والإنارة العامة ورفع الإشغالات بقرى ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وتابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، الحملات المكثفة للنظافة والتجميل، ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية، والمداخل والمخارج، ومحيط المدارس، ورفع القمامة والمخلفات والمتولد اليومي بقرى «محلة أبو علي وكفر إبراهيم، وجماجمون»، بالإضافة إلى تكثيف عمل جهاز النظافة، والتجميل والقسم الزراعي «المشتل» بإضافة زراعات جديدة في الأحواض الزراعية بمنتصف طريق «دسوق - بسيون» لتجميل المدينة، وأعمال تنظيف الأحواض من الحشائش، وأعمال الري، فضلاً عن رفع كفاءة الإنارة العامة بمدخل قرية أبو علي، بالتزامن مع أعمال التجميل القائمة بمدخل القرية، ورفع كفاءة الإنارة العامة بمدخل الكوبري العلوي بدسوق المرحلة الثانية، ورفع كفاءة شبكة الإنارة العامة بمدخل المدينة والكوبري العلوي، وتركيب الكشافات الصوديوم على الكوبري العلوي بصفه مؤقتة، كما تم الانتهاء من صيانة إشارة المرور بميدان زويل، وصيانة بعض كشافات الإنارة العامة بأماكن متفرقه في المدينة.

حملات مستمرة في مدينة الحامول

كما أشرف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، على حملة مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين مفترشي الشوارع والأرصفة بالمناطق الحيوية بشارع العاشر من رمضان، وشارع أبو بكر الصديق، ومحمع المواقف، وبجوار هندسة الري، ووقف أعمال تشطيب محل بدون ترخيص، ورفع وإزالة الإعلانات التجارية المخالفة، لحين تقنين أوضاعها بشارع المركز، وفتح الرؤيا، وتيسير حركة المرور للمارة والسيارات.

رفع القمامة من طرق فوة وبيلا

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، خروج معدات النظافة والعمال وتوزيعهم بكل شوارع وأحياء المدينة، ومتابعة رفع كفاءة النظافة والتجميل بنطاق المدينة، وكذا تمهيد ورفع تراكمات القمامة والأتربة أمام مداخل المدينة، ومسح للطرق الرئيسية وتمهيد والمداخل والمخارج بنطاق المدينة، ورفع كافة الإشغالات بجميع شوارع المدينة.

كما قام اللواء حسام الشيخ، رئيس مركز ومدينة فوة، بمتابعة حملات النظافة العامة، التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، وإزالة المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولاً بأول.