حبس مؤسس حساب «شاومينج للثانوية والإعدادية» في الشرقية

قررت الجهات المختصة في منيا القمح حبس طالب جامعي متهم بتأسيس حساب «شاومينج للثانوية العامة والإعدادية» على موقع فيسبوك و«تليجرام»، لتسريب إجابات الامتحانات أثناء انعقاد اللجان 4 أيام على ذمة التحقيقات.

القبض على طالب جامعي نشر إجابات الامتحانات بالاعدادية

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا من مركز شرطة منيا القمح، يفيد بتمكن ضباط مباحث الشرقية بالتنسيق مع مباحث التكنولوجيا والمعلومات من ضبط طالب بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق 20 عامًا، لقيامة بتدشين حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتليجرام باسم «شاومينج للثانوية العامة والإعدادية»، وقيامه بنشر إجابات أسئلة أحد امتحانات الشهادة الإعدادية أثناء انعقاد اللجان.

حبس الشاب 4 أيام على ذمة التحقيقات

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة في منيا القمح التي تولت التحقيقات، وأصدرت قرارها المتقدم بحبس الشاب المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في الشرقية

الجدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدارسي الثاني للشهادة الإعدادية انطلقت يوم السبت الموافق 21 مايو 2022 م، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022 م.

ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام 136 ألفا و982 طالبًا، وذلك أمام 769 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.