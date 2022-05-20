الانتهاء من استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية في الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انتهاء مديرية التربية والتعليم من استعداداتها لاستقبال إمتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 / 2022 م، والتي من المُقرر أن تنطلق غداً السبت الموافق 21 مايو 2022 م، في مادة اللغة العربية والخط والإملاء وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022 م، لتنتهي بمادة الدراسات الإجتماعية، متمنياً لجميع الطلاب التفوق والنجاح في ظل تطبيق المنظومة الجديدة للتعليم.

توفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحان بسهولة

وأضاف محافظ الشرقية أنه تم التنسيق بين مديريات التربية والتعليم والصحة وهيئة التأمين الصحي ورؤساء المراكز والمدن لتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الإمتحان بسهولة ويسر، مشدداً على ضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي، وكذلك الإهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة وكذلك التطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

136 ألفا و982 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية

ومن ناحيته، أوضح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام يبلغ 136 ألف و982 طالبا وطالبة مقسمين إلى 134 ألف و750 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة و2157 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية، و55 طالبا وطالبه بالشهادة الإعدادية للأمل، و11 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين، و9 طلاب بلجنة مستشفي 57357، وذلك أمام 769 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن جميع اللجان الامتحانية جاهزة لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية لأداء الامتحان، وذلك بعد إجراء أعمال التطهير والتعقيم بها وتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحان من تهوية وإضاءة جيدة، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل مدرسة بها لجان امتحانيه لمواجهة حالات الطوارئ.