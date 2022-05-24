طليقة ماجد المصري ترد على انتقاد الجمهور لابنتها بعد خلع الحجاب: هي حرة

أبدت الفنانة منى إش إش، دهشتها من هجوم البعض على ابنتها ماهيتاب ماجد المصري، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد خلع الحجاب بشكلٍ مفاجئ، عقب مرور نحو 5 سنوات على ارتدائه، قائلة إنّ: «مسألة الحجاب حرية شخصية».

منى إش إش: ابنتي حرة وهذه حياتها

وقالت منى إش إش، في تصريحٍ لـ«الوطن»، إنّ ابنتها ماهيتاب لديها الحرية الكاملة في اختيارتها، لاسيما وأنها لم تأخذ مشورتها قبل أو بعد ارتداء الحجاب: «ابنتي حرة، وهذه حياتها وتستطيع اختيار الصالح لها».

الحجاب شيء مهم وضروري لاسيما في المجتمعات الشرقية

وأضافت والدة ماهيتاب ماجد المصري، أنّ «هناك ظروفًا معينة دفعتها لخلع الحجاب، وقد تعود له مُجددًا رغبة منها، كما ارتدته قبل 5 سنوات فجأة بقرارها»، مُعتبرة أنّ الحجاب شيء مهم وضروري لاسيما في المجتمعات الشرقية وله قدسية خاصة «لكنه ليس رمزًا أساسيًا للالتزام، فالله يعلم نوايانا ويُحاسبنا على أعمالنا».

يا ريت الناس تهدى وكل واحد يبقى في حاله

وأعربت عن آمالها بألا يُصدر الجمهور أحكامًا مطلقة على الغير: «أتمنى أن تهدأ الناس ويبقى كل شخص في حاله ولا يتدخل في شئون الآخرين، خصوصًا أن البعض نصبوا أنفسهم أوصياء ويحددون من صالح ومن فاسد».

وكانت منى إش إش، قد بعثت رسالة إلى ابنتها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «عندما علمتك المثالية والأصول والخير كنت وقتها فى مقتبل العمر مثلك تمامًا وهذا ما تعلمته من أمي وأبي ومن مجتمعي البسيط.. لكن بعدما كبرت نضجت واكتسبت تجارب من الزمن السيء الذى نعيشه حاليًا والذى غير كثيرا من أخلاق الناس حتى ولاد الناس.. كثيرا تلوثوا حتى يأخذوا حقوقهم من الملوثين، القذارة أصبحت تحاوطنا من كل إتجاه ونتفاجأ بأشخاص تدمى قلوبنا وتجرح نقائنا وتموت مشاعرنا الطيبة.. لم يطاوعني قلبي ولساني لأقول لك افعلي مثلهم وأجرحي من يجرحك وإإذيه مثلما آذاكى سواء بنت أو ولد».